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14:55 (мск), источник: ТАСС

Сычев считает, что Дзюба опередит Блохина по количеству голов за национальную команду

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба способен побить рекорд Олега Блохина по количеству забитых мячей за отечественную команду. Такое мнение ТАСС высказал бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев.

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Блохин является лучшим бомбардиром в истории советской сборной с 42 голами. В активе Дзюбы 29 мячей в 49 матчах, рекордсменом сборной России является Александр Кержаков (30 голов).

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«Сейчас у нас другая страна, но я думаю, что Дзюба способен побить рекорд Блохина, — сказал Сычев. — Если Дзюба пару-тройку лет продержится на таком же высоком уровне, выступая за сборную, то он способен побить рекорд, конечно. Но сделать будет это непросто».

Команда
Россия

Сычев считает, что вряд ли кто-то сможет побить рекорд Дзюбы в ближайшее время. «Может быть, кто-то из молодых игроков, которые выступают на молодежном чемпионате Европы, начнет забивать за основную сборную, прибавит в мастерстве, — отметил Сычев. — Конечно, сразу приходит на ум Арсен Захарян, дальше все будет зависеть от него, перспективы великолепные у него, главными задачами являются закрепление в “молодежке” и потом шагнуть в основную сборную, и Федя Чалов тоже бомбардир в самом ярком проявлении. Мне кажется, что все возможно, главное, чтобы ребята стремились наверх и прогрессировали».

Дзюбе 32 года, в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года он забил один мяч команде Мальты (3:1) и два гола сборной Словении (2:1), приблизившись к лучшему бомбардиру сборной России Александру Кержакову (30 голов).

Сборная России проведет выездной матч против команды Словакии 30 марта в Трнаве.

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