Сычев считает, что Дзюба опередит Блохина по количеству голов за национальную команду

«Сейчас у нас другая страна, но я думаю, что Дзюба способен побить рекорд Блохина, — сказал Сычев. — Если Дзюба пару-тройку лет продержится на таком же высоком уровне, выступая за сборную, то он способен побить рекорд, конечно. Но сделать будет это непросто».

Сычев считает, что вряд ли кто-то сможет побить рекорд Дзюбы в ближайшее время. «Может быть, кто-то из молодых игроков, которые выступают на молодежном чемпионате Европы, начнет забивать за основную сборную, прибавит в мастерстве, — отметил Сычев. — Конечно, сразу приходит на ум Арсен Захарян, дальше все будет зависеть от него, перспективы великолепные у него, главными задачами являются закрепление в “молодежке” и потом шагнуть в основную сборную, и Федя Чалов тоже бомбардир в самом ярком проявлении. Мне кажется, что все возможно, главное, чтобы ребята стремились наверх и прогрессировали».