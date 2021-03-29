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15:14 (мск), источник: Lenta.Ru

УЕФА отреагировал на скандал с незасчитанным голом Роналду

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отреагировал на скандал с незасчитанным голом форварда сборной Португалии Криштиану Роналду в матче квалификации чемпионата мира-2022 против Сербии. Об этом сообщает Reuters.

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В организации отметили, что система видеопомощи арбитрам (VAR) в отборе к мировому первенству может использоваться по инициативе команды-хозяйки. При этом принимающая сторона должна получить письменное согласие от гостей.

В добавленное время матча между Сербией и Португалией, который прошел 27 марта, произошел спорный эпизод. Роналду пробил мимо голкипера, а мяч дошел до линии ворот. Защитник сербов вынес его, и судьи не засчитали гол. Португальцы выразили несогласие с решением арбитров, а Роналду в знак протеста бросил на газон капитанскую повязку и, не дожидаясь финального свистка, покинул поле.

Во время загрузки произошла ошибка.

Встреча прошла на стадионе «Райко Митич — Црвена Звезда» в Белграде. Игра завершилась со счетом 2:2.

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