УЕФА отреагировал на скандал с незасчитанным голом Роналду

В организации отметили, что система видеопомощи арбитрам (VAR) в отборе к мировому первенству может использоваться по инициативе команды-хозяйки. При этом принимающая сторона должна получить письменное согласие от гостей.

В добавленное время матча между Сербией и Португалией, который прошел 27 марта, произошел спорный эпизод. Роналду пробил мимо голкипера, а мяч дошел до линии ворот. Защитник сербов вынес его, и судьи не засчитали гол. Португальцы выразили несогласие с решением арбитров, а Роналду в знак протеста бросил на газон капитанскую повязку и, не дожидаясь финального свистка, покинул поле.