Черчесов: Сборную России не беспокоит неудачный старт словаков

Встреча группы Н состоится в Трнаве во вторник. После двух туров сборная России с шестью очками занимает первое место. Сборная Словакии стартовала в квалификации с двух ничьих — с киприотами (0:0) и мальтийцами (2:2) — и занимает четвертое место в таблице.

Футбол ЧМ-2022. Отборочные. Европа Группа H, 30.03.2021, 21:45 Словакия - Россия -

«Перед каждой игрой уровня национальной сборной слово “давление” есть независимо от результата. На нас это никак не влияет, мы готовимся к собственной игре, к конкретному сопернику. Главное мне лично знать свою команду», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

«В любом случае результат оставляет определенный отпечаток на команде. Другое дело, какой результат был у нашего соперника. Мы смотрим, как он играет, кто у него играет, какие у них сильные и слабые стороны. Результат в обоих матчах мог быть другим, но мы готовимся вне зависимости от их результатов», — добавил он.

Черчесов подчеркнул, что решение по составу на матч будет определяться по итогам заключения медицинского штаба.