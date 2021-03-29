Черчесов: Сборную России не беспокоит неудачный старт словаков

Встреча группы Н состоится в Трнаве во вторник. После двух туров сборная России с шестью очками занимает первое место. Сборная Словакии стартовала в квалификации с двух ничьих — с киприотами (0:0) и мальтийцами (2:2) — и занимает четвертое место в таблице.
«Перед каждой игрой уровня национальной сборной слово “давление” есть независимо от результата. На нас это никак не влияет, мы готовимся к собственной игре, к конкретному сопернику. Главное мне лично знать свою команду», — сказал Черчесов на пресс-конференции.
«В любом случае результат оставляет определенный отпечаток на команде. Другое дело, какой результат был у нашего соперника. Мы смотрим, как он играет, кто у него играет, какие у них сильные и слабые стороны. Результат в обоих матчах мог быть другим, но мы готовимся вне зависимости от их результатов», — добавил он.
Черчесов подчеркнул, что решение по составу на матч будет определяться по итогам заключения медицинского штаба.
«Мы уже два сбора провели в таком режиме, знаем, как нам готовиться. После игры со Словенией вчера провели восстановительные мероприятия и восстановительную тренировку. Сегодня проверили поле, тренировка была тактического плана. Что касается игроков, то и мой коллега подтвердит, что после каждого матча бывают вопросы по игрокам, мышцам, травмам. Сегодня медицинский штаб даст мне заключение по футболистам, и от этого мы будем исходить (при выборе состава)», — отметил тренер.