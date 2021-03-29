Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
28.03
Сан-Марино
Венгрия
03
Футбол. Чемпионат мира
28.03
Польша
Андорра
30
Футбол. Чемпионат мира
28.03
Израиль
Шотландия
11
Футбол. Чемпионат мира
28.03
Австрия
Фарерские острова
31
Футбол. Чемпионат мира
28.03
Украина
Финляндия
11
Футбол. Чемпионат мира
28.03
Швейцария
Литва
10
Все события
Фоторепортажи
10Мадридское дерби завершилось в пользу «Барселоны»
8Россия с трудом обыграла Мальту на старте отбора ЧМ-2022
15:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Черчесов: Сборную России не беспокоит неудачный старт словаков

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости, Сергей Астахов. Результаты сборной Словакии в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года не волнуют сборную России, важно знать свою команду, заявил главный тренер российской команды Станислав Черчесов.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Встреча группы Н состоится в Трнаве во вторник. После двух туров сборная России с шестью очками занимает первое место. Сборная Словакии стартовала в квалификации с двух ничьих — с киприотами (0:0) и мальтийцами (2:2) — и занимает четвертое место в таблице.

Футбол

ЧМ-2022. Отборочные. Европа
Группа H, 30.03.2021, 21:45

Словакия-Россия-

«Перед каждой игрой уровня национальной сборной слово “давление” есть независимо от результата. На нас это никак не влияет, мы готовимся к собственной игре, к конкретному сопернику. Главное мне лично знать свою команду», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

«В любом случае результат оставляет определенный отпечаток на команде. Другое дело, какой результат был у нашего соперника. Мы смотрим, как он играет, кто у него играет, какие у них сильные и слабые стороны. Результат в обоих матчах мог быть другим, но мы готовимся вне зависимости от их результатов», — добавил он.

Черчесов подчеркнул, что решение по составу на матч будет определяться по итогам заключения медицинского штаба.

«Мы уже два сбора провели в таком режиме, знаем, как нам готовиться. После игры со Словенией вчера провели восстановительные мероприятия и восстановительную тренировку. Сегодня проверили поле, тренировка была тактического плана. Что касается игроков, то и мой коллега подтвердит, что после каждого матча бывают вопросы по игрокам, мышцам, травмам. Сегодня медицинский штаб даст мне заключение по футболистам, и от этого мы будем исходить (при выборе состава)», — отметил тренер.

Читайте также
 В Сети появились новые откровенные фото Туктамышевой
От школьного изгоя до секс-символа: что пережила главная красавица ММА
Возрастное ограничение 18+
СМИ: Очередной немецкий тренер претендует на работу в «Спартаке»
Отказавшийся преклонить колено Карасев назначен на матч Германии
СМИ: Футболист «Баварии» летом подпишет контракт с «Реалом»
ЦСКА не отзаявлял Гончаренко с поста главного тренера клуба
Черчесов: Игрока с фамилией Жемчужина у нас в команде нет
Большунов заработал за сезон меньше, чем топовые биатлонисты
УЕФА отреагировал на скандал с незасчитанным голом Роналду
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь