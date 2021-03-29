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15:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Черчесов рассказал о состоянии травмированных футболистов сборной

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости, Сергей Астахов. Футболисты сборной России Александр Головин, Алексей Ионов и Магомед Оздоев провели тактическую тренировку перед матчем отборочного турнира чемпионата мира 2022 года со словаками, заявил главный тренер российской команды Станислав Черчесов.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча группы Н состоится в Трнаве во вторник. Головин в субботу в матче с командой Словении (2:1) был заменен на 49-й минуте, Ионов не вошел в заявку на игру, а Оздоев, пропустивший встречу первого тура с командой Мальты (3:1), отыграл в Сочи все 90 минут.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Головин, Ионов и Оздоев сегодня были на поле, принимали участие в тренировке тактического плана. Сегодня медицинский штаб даст заключение, от этого и будем исходить (определяя состав на игру)», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

«Оздоева не брали на Мальту, оставили его с физиотерапевтом работать в Сочи, и это было правильное решение. Со Словенией его игрой довольны, при этом понятно, что есть разные нюансы, но мы это все поправим. Состояние футболиста хорошее», — добавил он.

После двух туров сборная России с шестью очками занимает первое место в группе. Команда Словакии расположилась на четвертой строчке, набрав два очка.

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