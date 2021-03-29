Черчесов рассказал о состоянии травмированных футболистов сборной

Встреча группы Н состоится в Трнаве во вторник. Головин в субботу в матче с командой Словении (2:1) был заменен на 49-й минуте, Ионов не вошел в заявку на игру, а Оздоев, пропустивший встречу первого тура с командой Мальты (3:1), отыграл в Сочи все 90 минут.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--ee53a8099eaf28206352" data-vnd="ee53a8099eaf28206352" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=ee53a8099eaf28206352" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Головин, Ионов и Оздоев сегодня были на поле, принимали участие в тренировке тактического плана. Сегодня медицинский штаб даст заключение, от этого и будем исходить (определяя состав на игру)», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

«Оздоева не брали на Мальту, оставили его с физиотерапевтом работать в Сочи, и это было правильное решение. Со Словенией его игрой довольны, при этом понятно, что есть разные нюансы, но мы это все поправим. Состояние футболиста хорошее», — добавил он.