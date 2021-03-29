«Игрока с фамилией Жемчужина у нас в команде нет». Черчесов и Фомин — перед матчем со Словакией

— Как удалось подготовиться команде к завтрашней игре? Насколько здоровы футболисты?

— Мы уже провели два сбора в таком режиме, знаем, как нам готовиться, — сказал Черчесов. — Естественно, мы вчера провели восстановительные мероприятия. Кто играл — тот больше восстанавливался, кто не играл — чуть потренировался. Сегодня выспались, проверили поле. То, что касается игроков: мы провели уже две игры. Всегда есть вопросы по травмам. Сегодня медицинский штаб даст мне заключение, и мы из этого будем исходить.

Футбол ЧМ-2022. Отборочные. Европа Группа H, 30.03.2021, 21:45 Словакия - Россия -

— Смотрите ли вы на два ничейных результата Словакии в последних двух матчах? Влияют ли эти результаты на подготовку команды?

— Во-первых, любой результат оставляет отпечаток на команде. Другое дело, что мы смотрим не только на результат, но и на то, как играет соперник. Их сильные и слабые стороны. Результат в обоих матчах мог быть другим. Мы готовимся к конкретному сопернику независимо от их результатов.

— Словакия сейчас находится под давлением из-за двух ничейных результатов. Может ли это оставить отпечаток на России?

— Перед каждой игрой уровня национальной сборной слово «давление» есть у любой команды вне зависимости от ее результатов. Я уже отвечал, что на нас это никак не влияет. Мы готовимся к конкретному сопернику и в первую очередь отталкиваемся от себя. Мне главное — знать свою команду.

— Вы сказали, что не смотрите на результаты Словакии. А насколько важно качество игры противника? Можете назвать некоторые сильные стороны Словакии, которые вы подметили?

— Отвечу на оба вопроса. Конечно, мы изучаем соперника. Но ответа вы не получите, потому что об этом я расскажу своей команде, а не здесь.

Стадион хороший, поле хорошего качества. Могу только добавить, что у нас в России стадионы можно заполнять. У нас никаких ограничений нет, жизнь протекает нормально. Жалко, что здесь стадион будет пустой. Хотелось бы уже вернуться к нормальной жизни.

— Каким результатом будете довольны после завтрашнего матча? Был ли допинг-контроль?

— Сегодня утром приезжали допинг-офицеры УЕФА, проверили 10 игроков. Это их работа. Наша обязанность — предоставить им эту возможность. Что касается результата, самый простой ответ — любого тренера всегда удовлетворит победа. Дарить нам никто ничего не будет. За победу надо бороться.

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— У словацкой команды есть проблемы с нападающими. У вас, наоборот, есть жемчужина. Может ли жемчужина привести к длительным результатам?

— Игрока с фамилией Жемчужина у нас в команде нет.

— Я имел в виду Артема Дзюбу.

— Это другой вопрос. Во-первых, повторюсь еще раз, когда меня спрашивают про команду соперника, мне сложно отвечать. Не потому, что я не знаю соперника, а потому, что это некорректно. Мой коллега должен ответить на эти вопросы, которые вы про команду соперника задаете. Что касается нашей команды, прошедшая игра в прошлом — теперь нам надо на завтрашний матч правильно подобрать тактику и состав, который вне зависимости от фамилий даст результат.

— Есть ли информация, хорошо ли себя чувствует Головин, которого заменили в начале второго тайма прошлой игры, и Ионов? Удовлетворены ли игрой Оздоева, который не летал на Мальту?

— Все эти три футболиста сегодня были на поле. У нас была тренировка тактического плана, все они присутствовали. Сегодня медицина даст мне заключение, и из этого мы будем исходить.

Что касается Оздоева, мы его действительно не брали на Мальту, оставили с физиотерапевтом, который его готовил. Думаю, это было правильное решение.

Игрой со Словенией мы довольны. Понятно, бывают нюансы, которые мы на теории сегодня подправим. А так состояние у него хорошее. Ждем от медицинского штаба зеленый свет.

— Насколько, на ваш взгляд, влияет на борьбу отсутствие в отборочном турнире ВАР? В Белграде уже случился скандал с незасчитанным голом Роналду. Что думаете по этому поводу?

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— Я более консервативен, наверное. Играл всегда без ВАР, как тренер работал без ВАР. Спокойно отношусь к тому, есть он или нет. Даже с ВАР есть ошибки и спорные моменты. Уже несколько дней прошло, а мы об этом (о голе Роналду) еще говорим. Ошибки всегда были и будут — что с ВАР, что без. Вопрос про ВАР больше относится к судьям, которые привыкли к одному, ко второму. ФИФА и УЕФА должны принять решение — либо всегда использовать, либо никогда. Это ведь тоже на судей влияет, потому что помощи у них нет. В одной игре они полагаются на помощь, в другой — только на себя. Думаю, они лучше ответят на вопрос про ВАР.

— Как удалось подготовиться к завтрашней игре? Что происходило после победы над Словенией?

— После побед восстановление всегда легче, всегда с хорошим настроением, — сказал Фомин. — Выиграли две игры, теперь настраиваемся на третий матч. Словакия — серьезный соперник. Готовимся в рабочем режиме.

— Словакия сейчас находится под давлением из-за двух ничейных результатов. Может ли это оставить отпечаток на России?

— Футболисты знают, что каждый матч — это новая история. Сейчас у них игра дома, они максимально будут настроены. Для нас это не менее важная игра. Поэтому мы с серьезным настроем подходим к этой встрече и не смотрим, как Словакия сыграла до этого.

— Как у вас впечатления от стадиона? Нравится ли газон?

— Стадион отличный. Газон очень хорошего качества. Сегодня вышли, попробовали, почувствовали поле. Все сделано для футбола. Надо выходить и получать удовольствие. В России тоже нравится играть, когда нет беговых дорожек и трибуны расположены прямо у поля. Отличная атмосфера, жаль, что болельщиков не будет.

— Насколько, на ваш взгляд, влияет на борьбу отсутствие в отборочном турнире ВАР? В Белграде уже случился скандал с незасчитанным голом Роналду. Что думаете по этому поводу?

— В чемпионате мы играем с ВАР, и тоже есть спорные моменты. Даже с просмотром повторов. Относимся как к данности. Как играли, так и будем играть. А вопросы всегда есть.

Константин Колмаков