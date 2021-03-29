Кто заразился коронавирусом в сборной Казахстана? В Федерации футбола сделали заявление

«До матча с Францией Сергей Калюбин заболел. Не коронавирусом, просто простыл. А Максим Шауберт вообще отпросился неделю назад по семейным обстоятельствам», — прокомментировал руководитель пресс-службы КФФ Ермухамед Маулен.

Напомним, сегодня, 29 марта, сборная Казахстана вылетела в Киев, где в ночь с 31 марта на 1 апреля сыграет с Украиной. Этот матч станет вторым для подопечных Талгата Байсуфинова в отборе на чемпионат мира-2022. Накануне в первой встрече команда на «Астана Арене» проиграла Франции со счетом 0:2.