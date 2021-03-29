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16:13 (мск), источник: Vesti.kz

Кто заразился коронавирусом в сборной Казахстана? В Федерации футбола сделали заявление

Ранее стало известно о двух случаях.

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В казахстанской Федерации футбола опровергли информацию о заражении коронавирусом членов штаба национальной сборной, передает baigenews.kz.

Футбол

ЧМ-2022. Отборочные. Европа
Группа D, 31.03.2021, 21:45

Украина-Казахстан-

Ранее стало известно, что COVID-19 выявили у тренера Сергея Калюбина и администратора Максима Шауберта.

«До матча с Францией Сергей Калюбин заболел. Не коронавирусом, просто простыл. А Максим Шауберт вообще отпросился неделю назад по семейным обстоятельствам», — прокомментировал руководитель пресс-службы КФФ Ермухамед Маулен.

Напомним, сегодня, 29 марта, сборная Казахстана вылетела в Киев, где в ночь с 31 марта на 1 апреля сыграет с Украиной. Этот матч станет вторым для подопечных Талгата Байсуфинова в отборе на чемпионат мира-2022. Накануне в первой встрече команда на «Астана Арене» проиграла Франции со счетом 0:2.

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