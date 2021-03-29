Дзюба vs Кержаков — главная бомбардирская битва последних лет. А ведь все начиналось с мощного троллинга
Нынешний форвард «Зенита» (29 голов) отстает от бывшего (30) всего на один мяч.
Нынешний форвард «Зенита» (29 голов) отстает от бывшего (30) всего на один мяч.
В сентябре 2014-го Кержаков разразился дублем в ворота Азербайджана, стал лучшим бомбардиром в истории сборной России (28 мячей) и потроллил Дзюбу в Инстаграме: «Чем больше и чаще будешь забивать, тем чаще мы будем выигрывать! Поэтому уже в ближайшем матче я желаю тебе обойти по этому показателю идущих с тобой ноздря в ноздрю Юру Лодыгина и Артема Реброва!».
К этому моменту за сборную Дзюба сделал ноль целых ноль десятых результативных действий (как раз вровень с Лодыгиным и Ребровым), но все равно ставил перед собой гигантские цели, хотя и максимально скромно: «Молодец, 28 мячей — это круто, новую историю пишет. Если буду играть, постараюсь побить его, он знает, что опасность есть. Физически смогу точно, а вот с голами будет труднее».
Через пять дней Дзюба забил первый гол за сборную, спустя год сделал покер и оказался вторым после Саленко, кто забил больше трех мячей в одном матче за национальную команду России, а еще оформил мощнейшие цифры: 7 голов в 6 играх в отборе к Евро-2016. Правда, 5 из 7 мячей он заколотил в ворота Лихтенштейна — ясное дело, туда же вошел и исторический покер. Но разве это важно?
После голевого перформанса Дзюба комментировал гонку бомбардиров сильно смелее, чем годом раньше: «Кержаков не верил — а я иду за ним».
Да и сам Кержаков отвечал без привычных насмешек: «Если за несколько лет Артем догонит меня, значит, сборная России будет добиваться серьезных результатов, а это для меня самое главное».
Но, думаю, до конца в рекорд Дзюбы толком не верили даже тогда. Как
Представьте себе: Дзюба, выгрызающий центр поля и стирающий пятки в пыль. А ведь и такое случалось. Но в итоге Артем перерос проблемы, зажег на ЧМ и стал капитаном всех команд, в которых играет. И тут уж голы понеслись, как страницы интересной книги.
И
И сейчас неправильно говорить, мол, конечно, Дзюба — повелитель «карликов». Да, Артем сделал 9 голов в играх с
При этом команды похожего масштаба попадаются сборной России почти в каждом отборочном турнире. Что мешало другим форвардам собирать статистику — загадка.
Думаю, точно не жалость к статусу соперника. Поэтому голевой темп Дзюбы все равно восхищает — 29 голов в 49 играх. Для сравнения у Кержакова — 30 (91), Бесчастных — 26 (71), Павлюченко — 21 (51).
Сейчас Дзюбе 32, в этом году исполнится 33.
Уже ясно: если Землю не расколет гигантский астероид, то Артем станет лучшим бомбардиром в истории сборной России и подойдет к цифре 40. Но это не единственная личная мотивация.
Но если лидерство по голам в истории чемпионатов России — дело на ближайшие 1,5−2 сезона, то на высоту лучшего бомбардира сборной России Артем может взлететь уже в матче против Словакии.
Но самое удивительное здесь вот что. Дзюба и Кержаков — люди разной игровой философии. Примерно как «Спартак» и «Динамо» Киев. Александр всю карьеру отыграл под тезисом «Бил, бью и буду бить» и никогда не стеснялся нанести нелепый удар. А Дзюба — человек, который всегда сделает передачу на партнера, если тот в лучшей позиции. И вот из этих двоих именно у Артема лучший голевой темп и в сборной, и в РПЛ.
Мне кажется, очевидно, что для России Дзюба — большой футболист. За последние 3−4 года — самый большой. Уж в игровом смысле — без вариантов. И тут даже околофутбольные приключения ничего изменить не смогли.
Максим Никитин