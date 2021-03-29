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16:57 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Дзюба vs Кержаков — главная бомбардирская битва последних лет. А ведь все начиналось с мощного троллинга

Нынешний форвард «Зенита» (29 голов) отстает от бывшего (30) всего на один мяч.

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В сентябре 2014-го Кержаков разразился дублем в ворота Азербайджана, стал лучшим бомбардиром в истории сборной России (28 мячей) и потроллил Дзюбу в Инстаграме: «Чем больше и чаще будешь забивать, тем чаще мы будем выигрывать! Поэтому уже в ближайшем матче я желаю тебе обойти по этому показателю идущих с тобой ноздря в ноздрю Юру Лодыгина и Артема Реброва!».

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К этому моменту за сборную Дзюба сделал ноль целых ноль десятых результативных действий (как раз вровень с Лодыгиным и Ребровым), но все равно ставил перед собой гигантские цели, хотя и максимально скромно: «Молодец, 28 мячей — это круто, новую историю пишет. Если буду играть, постараюсь побить его, он знает, что опасность есть. Физически смогу точно, а вот с голами будет труднее».

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Через пять дней Дзюба забил первый гол за сборную, спустя год сделал покер и оказался вторым после Саленко, кто забил больше трех мячей в одном матче за национальную команду России, а еще оформил мощнейшие цифры: 7 голов в 6 играх в отборе к Евро-2016. Правда, 5 из 7 мячей он заколотил в ворота Лихтенштейна — ясное дело, туда же вошел и исторический покер. Но разве это важно?

После голевого перформанса Дзюба комментировал гонку бомбардиров сильно смелее, чем годом раньше: «Кержаков не верил — а я иду за ним».

Да и сам Кержаков отвечал без привычных насмешек: «Если за несколько лет Артем догонит меня, значит, сборная России будет добиваться серьезных результатов, а это для меня самое главное».

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ЧМ-2022. Отборочные. Европа
Группа H, 30.03.2021, 21:45

Словакия-Россия-

Но, думаю, до конца в рекорд Дзюбы толком не верили даже тогда. Как когда-то болельщики и тренеры не верили в самого Дзюбу. Ведь к сборной Артем шел очень тяжело: аренды в «Томь», «Ростов», тульский «Арсенал». Часто Дзюба вообще не попадал в состав из-за стилистических ограничений, еще чаще — из-за любви к эпатажу, хотя, бывало, вспыхивал незаурядными вещами. Например, гостевой дубль в ворота «Тоттенхэма» или выигранный для «Ростова» Кубок России. А еще ведь был гол «Порту» в четвертьфинале Лиги Европы, когда Артем один обыграл половину обороны Виллаша-Боаша. Впрочем, самое удивительное — «10+10» по системе «гол+пас» в «Спартаке» Карпина на позиции «десятки».

Представьте себе: Дзюба, выгрызающий центр поля и стирающий пятки в пыль. А ведь и такое случалось. Но в итоге Артем перерос проблемы, зажег на ЧМ и стал капитаном всех команд, в которых играет. И тут уж голы понеслись, как страницы интересной книги.

И все-таки казалось, что это невозможно. Тот дебютный гол Лихтенштейну произошел слишком поздно. Дзюбе тогда уже исполнилось 26. И это очень много, особенно в сравнении другими топ-форвардами.

Например, к Кержакову первый гол пришел в 19, Бесчастных — в 20, Павлюченко вальяжно стартовал в 23, но даже он — на три года раньше Дзюбы. И тем не менее Артем уже сейчас обошел всех представленных, кроме Кержакова. Напомню, до его рекорда (30 голов за сборную) Дзюбе — всего лишь один мяч.

И сейчас неправильно говорить, мол, конечно, Дзюба — повелитель «карликов». Да, Артем сделал 9 голов в играх с Сан-Марино и Лихтенштейном, но, например, Кержаков забил эти 9 Люксембургу, Андорре и тому же Лихтенштейну.

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При этом команды похожего масштаба попадаются сборной России почти в каждом отборочном турнире. Что мешало другим форвардам собирать статистику — загадка.

Думаю, точно не жалость к статусу соперника. Поэтому голевой темп Дзюбы все равно восхищает — 29 голов в 49 играх. Для сравнения у Кержакова — 30 (91), Бесчастных — 26 (71), Павлюченко — 21 (51).

Сейчас Дзюбе 32, в этом году исполнится 33.

Уже ясно: если Землю не расколет гигантский астероид, то Артем станет лучшим бомбардиром в истории сборной России и подойдет к цифре 40. Но это не единственная личная мотивация.

Дзюбе осталось 14 мячей, чтобы обогнать Олега Веретенникова в списке лучших бомбардиров российских футбольных чемпионатов. Кстати, Артем там пока только третий. Между ним и Веретенниковым вклинился все тот же Кержаков.
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Но если лидерство по голам в истории чемпионатов России — дело на ближайшие 1,5−2 сезона, то на высоту лучшего бомбардира сборной России Артем может взлететь уже в матче против Словакии.

Но самое удивительное здесь вот что. Дзюба и Кержаков — люди разной игровой философии. Примерно как «Спартак» и «Динамо» Киев. Александр всю карьеру отыграл под тезисом «Бил, бью и буду бить» и никогда не стеснялся нанести нелепый удар. А Дзюба — человек, который всегда сделает передачу на партнера, если тот в лучшей позиции. И вот из этих двоих именно у Артема лучший голевой темп и в сборной, и в РПЛ.

Мне кажется, очевидно, что для России Дзюба — большой футболист. За последние 3−4 года — самый большой. Уж в игровом смысле — без вариантов. И тут даже околофутбольные приключения ничего изменить не смогли.

Максим Никитин

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