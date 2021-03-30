Футболист сборной России Фомин назвал Дзюбу лидером национальной команды

«Дзюба — лидер команды и на поле, и в жизни, — сказал Фомин. — Если что-то подсказывает, то с юмором. Все позитивно. И на поле он все доказывает своей игрой и голами».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--233b1accb7d1b5ea09d6" data-vnd="233b1accb7d1b5ea09d6" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=233b1accb7d1b5ea09d6" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Читайте также Ты в игре: россияне становятся более спортивными и здоровыми

Сборная России выиграла два первых матча отборочного этапа чемпионата мира 2022 года против команд Мальты (3:1) и Словении (2:1), которые прошли 24 и 27 марта. Дзюба отметился голом и результативной передачей в игре с мальтийцами, а также дублем во встрече против словенцев. Матч третьего тура против команды Словакии пройдет 30 марта.