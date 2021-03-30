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08:08 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана прибыла в Киев на первый гостевой матч отбора на ЧМ-2022

Команду тепло встретили болельщики.

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Источник: Reuters

Сборная Казахстана по футболу прибыла в Киев, где команде предстоит матч с Украиной в рамках отборочного раунда чемпионата мира-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФФ.

В аэропорту Борисполь сборную ждал сюрприз: десятки казахстанских болельщиков в Киеве тепло встретили команду и пожелали удачи в предстоящей игре.

На 30 марта намечена пресс-конференция с участием игрока и главного тренера сборной Казахстана. После этого команда проведет предыгровую тренировку на стадионе НСК «Олимпийский».

Сам матч Украина — Казахстан пройдет в ночь с 31 марта на 1 апреля и начнется 00:45 по столичному времени. Игра пройдет без зрителей. Прямая трансляция встречи запланирована на телеканале Qazsport.

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Для сборной Казахстана это первый гостевой и второй матч в квалификации ЧМ-2022. 28 марта подопечные Талгата Байсуфинова открыли кампанию игрой против действующих чемпионов мира: встреча прошла в Нур-Султане и завершилась со счетом 2:0 в пользу сборной Франции.

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