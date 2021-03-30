Сборная Казахстана прибыла в Киев на первый гостевой матч отбора на ЧМ-2022
Команду тепло встретили болельщики.
Команду тепло встретили болельщики.
Сборная Казахстана по футболу прибыла в Киев, где команде предстоит матч с Украиной в рамках отборочного раунда чемпионата мира-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на
В аэропорту Борисполь сборную ждал сюрприз: десятки казахстанских болельщиков в Киеве тепло встретили команду и пожелали удачи в предстоящей игре.
На 30 марта намечена
Сам матч Украина — Казахстан пройдет в ночь с 31 марта на 1 апреля и начнется 00:45 по столичному времени. Игра пройдет без зрителей. Прямая трансляция встречи запланирована на телеканале Qazsport.
Для сборной Казахстана это первый гостевой и второй матч в квалификации ЧМ-2022. 28 марта подопечные Талгата Байсуфинова открыли кампанию игрой против действующих чемпионов мира: встреча прошла в