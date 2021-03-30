Сборная Украины определилась с составом на матч с Казахстаном. В нем игроки «Реала» и «Сити»
Команда Байсуфинова уже прибыла в Киев.
Команда Байсуфинова уже прибыла в Киев.
Сборная Украины по футболу определилась с составом на матч квалификационного раунда чемпионата мира-2022 с командой Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В заявку украинской сборной вошли следующие игроки:
Вратари: Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба — «Шахтер» Донецк), Георгий Бущан («Динамо» Киев), Дмитрий Резник («Ворскла»), Андрей Лунин («Реал» Мадрид).
Защитники: Илья Забарный, Александр Сирота, Александр Тимчик, Александр Караваев (все — «Динамо» Киев), Ефим Конопля («Десна»), Сергей Кривцов, Николай Матвиенко (оба — «Шахтер» Донецк), Эдуард Соболь («Брюгге»), Богдан Михайличенко («Андерлехт»).
Полузащитники: Александр Зинченко («Манчестер Сити»), Евгений Макаренко («Кортрейк»), Марлос, Евгений Коноплянка (оба — «Шахтер» Донецк), Владимир Шепелев, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко (все — «Динамо» Киев) Александр Зубков («Ференцварош»), Руслан Малиновский, Виктор Коваленко («Аталанта»).
Нападающие: Роман Яремчук («Гент»), Артем Довбик («Днепр-1»), Жуниор Мораес («Шахтер» Донецк).
Добавим, что сборная Казахстана уже прибыла в Киев. Сегодня, 30 марта, команда проведет тренировку и
Сам матч Украина — Казахстан пройдет в ночь с 31 марта на 1 апреля и начнется 00:45 по столичному времени.