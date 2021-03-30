«Позиция Федерации точно не красит казахстанский футбол». Инсайдер — о ситуации вокруг травмы Зайнутдинова и давлении от КФФ
Хавбек пропустил матч с Францией и не поможет против Украины.
Хавбек пропустил матч с Францией и не поможет против Украины.
Известный российский журналист и инсайдер Сергей Егоров в разговоре с «Sputnik Казахстан» прокомментировал ситуацию вокруг травмы футболиста сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова и раскритиковал действия Казахстанской федерации футбола.
— Сергей, как Вы оцениваете ту шумиху, которая поднялась вокруг травмы Бахтиера Зайнутдинова?
— Я считаю, что Зайнутдинову, чтобы доказать свою травму, приходится выкладывать скрин своего обследования в Instagram — это кошмар для казахстанского футбола. Если в действительности правда, что
— Почему во всей этой ситуации ЦСКА не вышел с официальным заявлением? Есть новости с позицией ЦСКА, но со ссылкой на источники.
— Мне сложно это прокомментировать. Я не думаю, что ЦСКА мог скрыть травму. Если же
Зайнутдинов уже вернулся в Москву в расположение ЦСКА и в матче против Украины 1 апреля сборной Казахстана не поможет.
Напомним, 28 марта состоялся матч между сборными Казахстана и Франции, который завершился со счетом 2:0 в пользу действующих чемпионов мира.