«Позиция Федерации точно не красит казахстанский футбол». Инсайдер — о ситуации вокруг травмы Зайнутдинова и давлении от КФФ

— Я считаю, что Зайнутдинову, чтобы доказать свою травму, приходится выкладывать скрин своего обследования в Instagram — это кошмар для казахстанского футбола. Если в действительности правда, что кто-то из чиновников Федерации заставлял его сыграть с Францией на уколах, то у меня вызывает большие вопросы компетенция данного человека. Неужели он думал, что будь Бахтиер в старте — это изменило бы результат. Между игроками и Федерацией должно быть доверие — если игрок говорит о травме и болевых ощущениях, все должны верить. Мне кажется, что сборной Казахстана не помешал бы человек, желательно бывший футболист, который мог бы наладить диалог между игроками и руководством Федерации. Баха — нормальный парень, хорошо воспитанный, лучший игрок Казахстана, поэтому вдвойне странна та реакция, которая появилась на его травму. Федерация должна была все сделать, чтобы защитить своего лидера от разных разговоров насчет его повреждения. По моей информации, у него проблемы с пахом.