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09:41 (мск), источник: Vesti.kz

«Позиция Федерации точно не красит казахстанский футбол». Инсайдер — о ситуации вокруг травмы Зайнутдинова и давлении от КФФ

Хавбек пропустил матч с Францией и не поможет против Украины.

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Источник: РИА "Новости"

Известный российский журналист и инсайдер Сергей Егоров в разговоре с «Sputnik Казахстан» прокомментировал ситуацию вокруг травмы футболиста сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова и раскритиковал действия Казахстанской федерации футбола.

— Сергей, как Вы оцениваете ту шумиху, которая поднялась вокруг травмы Бахтиера Зайнутдинова?

Футбол

ЧМ-2022. Отборочные. Европа
Группа D, 31.03.2021, 21:45

Украина-Казахстан-

— Я считаю, что Зайнутдинову, чтобы доказать свою травму, приходится выкладывать скрин своего обследования в Instagram — это кошмар для казахстанского футбола. Если в действительности правда, что кто-то из чиновников Федерации заставлял его сыграть с Францией на уколах, то у меня вызывает большие вопросы компетенция данного человека. Неужели он думал, что будь Бахтиер в старте — это изменило бы результат. Между игроками и Федерацией должно быть доверие — если игрок говорит о травме и болевых ощущениях, все должны верить. Мне кажется, что сборной Казахстана не помешал бы человек, желательно бывший футболист, который мог бы наладить диалог между игроками и руководством Федерации. Баха — нормальный парень, хорошо воспитанный, лучший игрок Казахстана, поэтому вдвойне странна та реакция, которая появилась на его травму. Федерация должна была все сделать, чтобы защитить своего лидера от разных разговоров насчет его повреждения. По моей информации, у него проблемы с пахом.

— Почему во всей этой ситуации ЦСКА не вышел с официальным заявлением? Есть новости с позицией ЦСКА, но со ссылкой на источники.

— Мне сложно это прокомментировать. Я не думаю, что ЦСКА мог скрыть травму. Если же все-таки Федерация Казахстана и правда потратила деньги на лечение Бахтиера, пусть отправят счет в ЦСКА. Я думаю, что такая позиция Федерации точно не красит казахстанский футбол.

Зайнутдинов уже вернулся в Москву в расположение ЦСКА и в матче против Украины 1 апреля сборной Казахстана не поможет.

Напомним, 28 марта состоялся матч между сборными Казахстана и Франции, который завершился со счетом 2:0 в пользу действующих чемпионов мира.

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