Белорусские футболисты сыграют в гостях с бельгийцами в квалификации чемпионата мира

В своем втором поединке квалификационной группы Е подопечные Михаила Мархеля сыграют в гостях у лидера рейтинга ФИФА сборной Бельгии. Игра на поле стадиона Den Dreef в Левене начнется в 21.45 и будет показана в прямом эфире телеканала «Беларусь 5». Встречу рассудит бригада литовских арбитров, которую возглавит Донатас Румшис. Его ассистентами будут Александр Радиус и Довидас Сужеделис, резервный судья — Робертас Валиконис. В своем первом отборочном матче мирового первенства белорусские футболисты победили в Минске команду Эстонии со счетом 4:2 (голы у белорусов: Виталий Лисакович — 2, Юрий Кендыш, Павел Савицкий). Сборная Бельгии сначала выиграла в Брюсселе у команды Уэльса — 3:1, а затем в Праге разошлась миром с чехами — 1:1. Национальные сборные Беларуси и Бельгии еще ни разу не встречались между собой.

Футбол ЧМ-2022. Отборочные. Европа Группа E, 30.03.2021, 21:45 Бельгия - Беларусь -

Также сегодня в этой группе футболисты Уэльса примут в Кардиффе чешскую команду. В первом туре чехи разгромили эстонцев со счетом 6:2. Положение команд в группе Е сейчас таково: Чехия — 4 очка (2 матча; разница мячей — 7−3), Бельгия — 4 (2; 4−2), Беларусь — 3 (1; 4−2), Уэльс — 0 (1; 1−3), Эстония — 0 (2; 4−10).

Еще 8 встреч пройдут сегодня в других группах:

А — Люксембург — Португалия, Азербайджан — Сербия. Положение команд: Сербия — 4 очка (2 матча), Португалия — 4 (2), Люксембург — 3 (1), Азербайджан — 0 (1), Ирландия — 0 (2).

G — Гибралтар — Нидерланды, Турция — Латвия, Черногория — Норвегия. Положение команд после двух туров: Турция — 6, Черногория — 6, Нидерланды — 3, Норвегия — 3, Латвия — 0, Гибралтар — 0.

Н — Словакия — Россия, Хорватия — Мальта, Кипр — Словения. Положение команд после двух туров: Россия — 6, Словения — 3, Хорватия — 3, Словакия — 2, Кипр — 1, Мальта — 1.

В остальных группах матчи 3-го тура состоятся 31 марта:

В — Испания — Косово, Греция — Грузия. Положение команд: Швеция — 6 очков (2 матча), Испания — 4 (2), Греция — 1 (1), Грузия — 0 (2), Косово — 0 (1).

С — Литва — Италия, Северная Ирландия — Болгария. Положение команд: Италия — 6 (2), Швейцария — 6 (2), Литва — 0 (1), Северная Ирландия — 0 (1), Болгария — 0 (2).

D — Украина — Казахстан, Босния и Герцеговина — Франция. Положение команд: Франция — 4 (2), Финляндия — 2 (2), Украина — 2 (2), Босния и Герцеговина — 0 (1), Казахстан — 0 (1).

F — Австрия — Дания, Молдова — Израиль, Шотландия — Фарерские острова. Положение команд после двух туров: Дания — 6, Австрия — 4, Шотландия — 2, Фарерские острова — 1, Израиль — 1, Молдова — 1.

I — Англия — Польша, Андорра — Венгрия, Сан-Марино — Албания. Положение команд после двух туров: Англия — 6, Польша — 4, Венгрия — 4, Албания — 3, Андорра — 0, Сан-Марино — 0.

J — Армения — Румыния, Германия — Северная Македония, Лихтенштейн — Исландия. Положение команд после двух туров: Германия — 6, Армения — 6, Северная Македония — 3, Румыния — 3, Исландия — 0, Лихтенштейн — 0.