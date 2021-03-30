Футболиста отчислили из сборной за празднование гола

«Прежде всего, я рад, что он извинился и объяснил, почему он это сделал, но такое поведение члена национальной сборной не может оставаться несанкционированным, поэтому он освобожден от обязательств на следующий матч с Германией», — приводит слова Ангелоски официальный сайт сборной Северной Македонии.

Сам Несторовски объяснился за инцидент. «Конечно, я прошу прощения у всех, кто думал, что эти слова адресованы общественности. Они адресованы не общественности, а, как я уже сказал, определенным людям. Я делал это не под давлением публики или из-за результата, но делал это с холодной головой. Для меня Македония превыше всего! Я гордо носил ленту как македонец в Хорватии и Италии, и вы все знаете, что это значит! Я крикнул это определенным людям. Я привык иметь дело с критикой с самого начала своей карьеры. Критика меня мотивирует, а личные оскорбления — это совсем другое!» — цитирует игрока Ekipa.