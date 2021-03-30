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10:03 (мск), источник: Vesti.kz

Футболиста отчислили из сборной за празднование гола

Сам форвард объяснился за инцидент.

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Главный тренер сборной Северной Македонии Игор Ангелоски отчислил из команды нападающего Илию Несторовски за неоднозначное празднование гола.

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Поводом послужили оскорбительные слова в телекамеру, которые игрок прокричал после того, как забил гол в ворота сборной Лихтенштейна (5:0) в матче второго тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Таким образом, Несторовски не сможет принять участие в следующем матче со сборной Германии.

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«Прежде всего, я рад, что он извинился и объяснил, почему он это сделал, но такое поведение члена национальной сборной не может оставаться несанкционированным, поэтому он освобожден от обязательств на следующий матч с Германией», — приводит слова Ангелоски официальный сайт сборной Северной Македонии.

Сам Несторовски объяснился за инцидент. «Конечно, я прошу прощения у всех, кто думал, что эти слова адресованы общественности. Они адресованы не общественности, а, как я уже сказал, определенным людям. Я делал это не под давлением публики или из-за результата, но делал это с холодной головой. Для меня Македония превыше всего! Я гордо носил ленту как македонец в Хорватии и Италии, и вы все знаете, что это значит! Я крикнул это определенным людям. Я привык иметь дело с критикой с самого начала своей карьеры. Критика меня мотивирует, а личные оскорбления — это совсем другое!» — цитирует игрока Ekipa.

Матч Германия — Северная Македония состоится 31 марта на стадионе «Шауйнсланд-Райзен-Арена» в Дуйсбурге (Германия).

Сборная Германии набрала 6 очков и занимает первое место в таблице группы J. Северная Македония (3) занимает третье место. Соперниками команд по группе являются сборные Армении, Румынии, Исландии и Лихтенштейна.

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