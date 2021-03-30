Футболиста отчислили из сборной за празднование гола
Сам форвард объяснился за инцидент.
Сам форвард объяснился за инцидент.
Главный тренер сборной Северной Македонии Игор Ангелоски отчислил из команды нападающего Илию Несторовски за неоднозначное празднование гола.
Поводом послужили оскорбительные слова в телекамеру, которые игрок прокричал после того, как забил гол в ворота сборной Лихтенштейна (5:0) в матче второго тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Таким образом, Несторовски не сможет принять участие в следующем матче со сборной Германии.
«Прежде всего, я рад, что он извинился и объяснил, почему он это сделал, но такое поведение члена национальной сборной не может оставаться несанкционированным, поэтому он освобожден от обязательств на следующий матч с Германией», — приводит слова Ангелоски официальный сайт сборной Северной Македонии.
Сам Несторовски объяснился за инцидент. «Конечно, я прошу прощения у всех, кто думал, что эти слова адресованы общественности. Они адресованы не общественности, а, как я уже сказал, определенным людям. Я делал это не под давлением публики или
Матч Германия — Северная Македония состоится 31 марта на стадионе «Шауйнсланд-Райзен-Арена» в Дуйсбурге (Германия).
Сборная Германии набрала 6 очков и занимает первое место в таблице группы J. Северная Македония (3) занимает третье место. Соперниками команд по группе являются сборные Армении, Румынии, Исландии и Лихтенштейна.