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10:47 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана отобрала состав на первый гостевой матч в отборе на ЧМ-2022

В заявке есть интересные имена.

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Источник: Reuters

Главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов отобрал футболистов, которые вылетели в Украину на матч отборочного раунда чемпионата мира-2020, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Национальная команда накануне прибыла в Киев и уже сегодня, 30 марта, проведет тренировку и пресс-конференцию.

Футбол

ЧМ-2022. Отборочные. Европа
Группа D, 31.03.2021, 21:45

Украина-Казахстан-

На выезд Байсуфинов взял следующий состав:

Вратари: Александр Мокин («Тобол»), Стас Покатилов («Кайрат»), Мухамеджан Сейсен («Тараз»), Бекхан Шайзада («Ордабасы»).

Защитники: Марат Быстров («Ахмат», Россия), Абзал Бейсебеков («Астана»), Темирлан Ерланов («Ордабасы»), Сергей Малый, Александр Марочкин, Руслан Валиуллин (все — «Тобол»), Нуралы Алип («Кайрат»), Ян Вороговский («Беерсхот», Бельгия), Тимур Рудосельский («Лори Ванадзор», Армения), Тимур Досмагамбетов («Ордабасы»).

Полузащитники: Асхат Тагыберген, Серикжан Мужиков, Азат Нургалиев (все — «Тобол»), Рамазан Оразов («Чайка», Россия), Айбол Абикен, Данияр Усенов (оба — «Кайрат»), Владислав Васильев («Энергетик-БГУ», Беларусь), Еркебулан Тунгышбаев, Эльхан Астанов (оба — «Ордабасы»), Максим Федин, Максим Самородов (оба — «Актобе»).

Нападающие: Абат Аймбетов («Крылья Советов», Россия), Рамазан Каримов («Каспий»).

Как известно, предстоящий матч пропустит полузащитник Бахтиер Зайнутдинов, игрок уже вернулся в расположение ЦСКА.

Сам матч Украина — Казахстан пройдет в ночь с 31 марта на 1 апреля и начнется 00:45 по столичному времени.

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