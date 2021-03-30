«С Украиной можно играть на равных». Абдулин — о матче с Францией, Мокине и атаке сборной Казахстана

Бывший защитник сборной Казахстана Ренат Абдулин в интервью корреспонденту Vesti.kz высказался по итогам стартового матча квалификации ЧМ-2022, в котором команда Талгата Байсуфинова уступила сборной Франции. В частности, он объяснил, почему не готов назвать Александра Мокина героем встречи, с чем связана неудачная игра атакующей линии и благодаря каким факторам возможно набрать очки в гостевом поединке с Украиной.

— Ренат, в целом, каковы Ваши впечатления от прошедшей игры с Францией?

— Мне понравилось, учитывая, что многие игроки отсутствовали, ребята молодцы, кто бы что ни говорил. Выглядели достойно с чемпионами мира.

Футбол ЧМ-2022. Отборочные. Европа Группа D, 31.03.2021, 21:45 Украина - Казахстан -

— Но с точки зрения атакующих действий у нас ведь ничего не получилось, на это повлияли кадровые проблемы?

— Да, конечно, это немаловажный фактор. Зайнутдинов, Исламхан, Аймбетов — это люди, которые создавали всю остроту в атаке, их не хватало. Я не говорю, что сыграй они, мы бы там задавили Францию, но уверен, что моментов создали бы больше.

— В матче дебютировали сразу несколько молодых ребят, можно ли им дать оценку, учитывая, что сыграли они немного?

— Когда молодые выходят на такой матч, тем более дебют, я думаю, там больше нервов было. Не скажу, что они сыграли плохо или выдали сумасшедший отрезок, просто радует тот факт, что дали шанс молодым, позволили им прочувствовать эту атмосферу.

— Вы играли с Мокиным, в 39 лет он словно перезапустил карьеру, теперь вот провел хороший матч с Францией, в чем его феномен?

— У него большой опыт, в том числе международный, это важно, когда есть такой опыт, мандраж уходит, в простых ситуациях действуешь эффективнее. Ну и в целом Мока всегда был хорошим вратарем, а теперь он еще и опытный.

— Можно ли назвать его героем матча?

— Он провел действительно отличный матч, но для меня герой, это когда ты вытащил команду и привел к положительному результату. А тут мы все-таки проиграли, не обидно, но это поражение, хотя повторюсь — Мокин и вправду хорошо сыграл.

— Из полевых игроков кого бы отметили?

— Азата Нургалиева …

— По старой дружбе, да?

— Ну почему, его же не просто так вызвали в сборную, он заслужил. Малый неплохо выглядел, да, у него автогол, но он и спасал.

— Но и при первом взятии ворот он сыграл неидеально?

— Да, просто ошибки центральных защитников всегда заметны, нападающий может 10−15 раз ошибиться, а у защитников ошибки, как правило, становятся фатальными.

— Что Вы ожидаете от матча с Украиной?

— У них, прямо скажем, неплохая команда, все-таки они сыграли вничью с Францией, правда, потом не обыграли финнов. Но думаю, наши ребята не уступят им, с ними можно играть на равных.

— Даже так? На выезде с Украиной?

— Почему нет? Чем мы хуже?

— По составу, опыту.

— Дисциплина бьет класс. Если сыграем дисциплинированно, то сможем взять очки в Киеве.

— Если глобально, какие у нас перспективы в группе?

— Честно, что-то загадывать пока нельзя. В первую очередь нужно отдаваться во всех играх, использовать свои моменты, не сразу, но все будет у нас.