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11:54 (мск), источник: ТАСС

Футболист «Локомотива» и сборной Польши Крыховяк заразился коронавирусом

ТАСС, 30 марта. Тест на коронавирусную инфекцию полузащитника московского футбольного клуба «Локомотив» и сборной Польши Гжегожа Крыховяка дал положительный результат. Об этом сообщил в Twitter пресс-секретарь Польского футбольного союза Якуб Квятковский.

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Источник: РИА "Новости"

Также коронавирус обнаружен у полузащитника Камила Пятковского. Таким образом, количество инфицированных футболистов в расположении сборной Польши увеличилось до четырех — ранее были инфицированы полузащитник Матеуш Клих и голкипер Лукаш Скорупский. В настоящее время Польский футбольный союз ведет переговоры с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с целью прояснить возможность проведения гостевого матча отборочного турнира чемпионата мира против команды Англии, запланированного на 31 марта.

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Крыховяку 31 год, он выступает за «Локомотив» с 2018 года, став за это время обладателем Кубка и Суперкубка России. В текущем сезоне полузащитник провел за московский клуб 26 матчей, забив шесть голов и отдав две голевые передачи. В составе сборной Польши он провел 77 матчей, забив четыре гола.

Также Крыховяк выступал за французские «Бордо», «Реймс», «Нант», «Пари Сен-Жермен», с которым стал обладателем Кубка Франции и Кубка французской лиги, и испанскую «Севилью», дважды выиграв с клубом Лигу Европы.

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