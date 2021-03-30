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12:13 (мск), источник: Vesti.kz

«Ситуация некрасивая, в Федерации должны его защищать». Экс-игрок сборной Казахстана — о критике в адрес Зайнутдинова

Полузащитник пропустил старт квалификации ЧМ-2022.

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Источник: РИА "Новости"

Бахтиер Зайнутдинов столкнулся с критикой некоторых болельщиков после того, как из-за травмы не смог принять участия в стартовом матче квалификации чемпионата мира-2022 против Франции. В беседе с корреспондентом Vesti.kz свое мнение по этому поводу высказал экс-защитник сборной Казахстана Ренат Абдулин.

«Ситуация с Зайнутдиновым очень некрасивая, подняли кипиш. Наверное, это скорее от непонимания людей, которые не бывали в таких ситуациях, как им объяснить? Но такого (критики) точно не должно происходить. Сколько я играл за сборную, ни разу не видел игрока, который косил бы от сборной, все приезжали с удовольствием и выкладывались. И в Зайнутдинове я уверен на все сто процентов, если бы он мог сыграть, он бы сыграл. Не знаю, недоработка Федерации это или нет, но они должны были предотвратить это и взять его под защиту, оберегать от таких слухов и высказываний. Таких ситуаций с игроками сборной просто не должно быть, тем более Бахтиер — это главная звезда нашей команды, у нас в стране вообще хоть кто-то играл на таком уровне? Его надо оберегать в таких ситуациях, потому что это психологически воздействует», — отметил Абдулин.

Напомним, что сборная Казахстана уступила Франции со счетом 0:2. После игры Талгат Байсуфинов заявил, что Зайнутдинов покинет расположение сборной из-за повреждения и отправиться в свой клуб ЦСКА.

В ночь с 31 марта на 1 апреля Казахстан сыграет второй матч в отборе ЧМ-2022 против Украины.

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