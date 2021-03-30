«Ситуация некрасивая, в Федерации должны его защищать». Экс-игрок сборной Казахстана — о критике в адрес Зайнутдинова
Полузащитник пропустил старт квалификации ЧМ-2022.
Полузащитник пропустил старт квалификации ЧМ-2022.
Бахтиер Зайнутдинов столкнулся с критикой некоторых болельщиков после того, как
«Ситуация с Зайнутдиновым очень некрасивая, подняли кипиш. Наверное, это скорее от непонимания людей, которые не бывали в таких ситуациях, как им объяснить? Но такого (критики) точно не должно происходить. Сколько я играл за сборную, ни разу не видел игрока, который косил бы от сборной, все приезжали с удовольствием и выкладывались. И в Зайнутдинове я уверен на все сто процентов, если бы он мог сыграть, он бы сыграл. Не знаю, недоработка Федерации это или нет, но они должны были предотвратить это и взять его под защиту, оберегать от таких слухов и высказываний. Таких ситуаций с игроками сборной просто не должно быть, тем более Бахтиер — это главная звезда нашей команды, у нас в стране вообще хоть
Напомним, что сборная Казахстана уступила Франции со счетом 0:2. После игры Талгат Байсуфинов заявил, что Зайнутдинов покинет расположение сборной
В ночь с 31 марта на 1 апреля Казахстан сыграет второй матч в отборе ЧМ-2022 против Украины.