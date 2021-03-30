«Ситуация некрасивая, в Федерации должны его защищать». Экс-игрок сборной Казахстана — о критике в адрес Зайнутдинова

«Ситуация с Зайнутдиновым очень некрасивая, подняли кипиш. Наверное, это скорее от непонимания людей, которые не бывали в таких ситуациях, как им объяснить? Но такого (критики) точно не должно происходить. Сколько я играл за сборную, ни разу не видел игрока, который косил бы от сборной, все приезжали с удовольствием и выкладывались. И в Зайнутдинове я уверен на все сто процентов, если бы он мог сыграть, он бы сыграл. Не знаю, недоработка Федерации это или нет, но они должны были предотвратить это и взять его под защиту, оберегать от таких слухов и высказываний. Таких ситуаций с игроками сборной просто не должно быть, тем более Бахтиер — это главная звезда нашей команды, у нас в стране вообще хоть кто-то играл на таком уровне? Его надо оберегать в таких ситуациях, потому что это психологически воздействует», — отметил Абдулин.