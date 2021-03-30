Бросили в 17 лет и спровоцировали болельщиков. Кто виноват в скандале вокруг Зайнутдинова — ЦСКА или КФФ?
Хавбек пропустил матч с Францией.
Хавбек пропустил матч с Францией.
Травма и неучастие Бахтиера Зайнутдинова в стартовых матчах отбора чемпионата мира-2022 привели к крайне напряженной ситуации, которая сложилась между игроком, болельщиками и КФФ.
Корреспондент Vesti.kz попытался разобраться в случившемся и найти ответственного за произошедшее.
Начнем по порядку. За несколько дней до матча с Францией главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов заявил, что у Зайнутдинова травма и он не сыграет.
Реакция некоторых болельщиков на эту новость оказалась совершенно неожиданной. В социальных сетях игрока не просто критиковали, а оскорбляли прямым образом, в том числе на национальной почве.
В условной Англии по такому случаю точно бы начали расследование, тем более учитывая, что это футболист национальной сборной, а в нашем случае еще и один из игровых лидеров.
В этой связи стоит вспомнить один эпизод из начала карьеры Зайнутдинова. В 2015 году полузащитник в составе юношеской сборной Казахстана на мемориале Гранаткина получил тяжелейшую травму — разрыв крестообразной связки. Он выступал за сборную (!) в 17 лет (!), и это был разрыв крестов — травма, которая порой гробит карьеры многих спортсменов.
Спустя несколько лет, когда Бахтиер расцвел и уже перешел в «Ростов», он в интервью Vesti.kz рассказывал про тот случай, и как одноклубники из молодежной команды «Тараза» собрали ему деньги на операцию.
Федерация на тот момент отвернулась от юного игрока и отказалась ему помогать, хотя еще раз подчеркиваем — он представлял страну на международном уровне.
Спустя два года Зайнутдинов взлетел до национальной сборной, а потом уехал из «Астаны» в Россию, а теперь он игрок основы ЦСКА, на которого смотрят большие клубы в Италии.
За прошедшие три года он провел 16 матчей в сборной, забил семь голов и почти наверняка он станет лучшим бомбардиром в истории национальной команды, обновив рекорд Руслана Балтиева (у него 13 голов).
Так вот, Зайнутдинов, несмотря на тот случай в 17 лет, не отказался в дальнейшем от сборной и не просто играл за нее, а давал результат. И теперь перед таким большим матчем с Францией некоторые, так называемые, болельщики вдруг засомневались в патриотизме игрока, а один из руководителей КФФ, по информации Айдына Кожахмета, угрожал игроку, если он не выйдет на матч.
Информацию о том, что в руководстве КФФ настаивали на участии игрока в матче с Францией, Vesti.kz анонимно подтвердил один из источников, знакомых с ситуацией. Но медицинский штаб сборной отказался брать на себя ответственность и выпускать игрока на уколах.
В тренерском штабе сборной меж тем акцентировали внимание, что Зайнутдинов изначально приехал в сборную с травмой и ЦСКА виновен во всем произошедшем. И это выглядит странно.
Достаточно аргументированно и логично по этому высказался автор
1. ЦСКА не было смысла скрывать травму и отправлять в сборную травмированного футболиста, это не выгодно клубу.
2. У Зайнутдинова, вероятно, действительно было повреждение (он, хромая, покидал поле в последней игре РПЛ с «Зенитом»), но оно было незначительным, и он надеялся сыграть за сборную.
3. Обвинения в «симуляции» беспочвенны, игроку гораздо проще было «откосить» от сборной именно через клуб и все нужные справки получить еще в Москве при помощи ЦСКА. Но он приехал в сборную, а значит никакой логики «косить» от матчей просто нет.
По итогам всей ситуации мы увидели лишь то, что тренерский штаб и федерация пытались переложить ответственность на ЦСКА, а свалившийся шквал критики на игрока как будто вообще прошел мимо них.
Талгат Байсуфинов относительно высказываний об отсутствии патриотизма у игрока сказал только одно: «Это некорректно». Кажется, в такой ситуации главный тренер должен реагировать гораздо жестче, это его игрок, он должен его защищать.
То же самое относительно комментария генерального секретаря КФФ Азамата Айтхожина, он акцентировал внимание лишь на ЦСКА и как он «крайне недоволен руководством московского клуба», и снова ни одного слова в поддержку игрока!
Очень правильным и своевременным выглядит посыл бывшего защитника сборной Казахстана Рената Абдулина, который подчеркнул, что федерация должна была защитить Зайнутдинова и не допускать подобного. Руководство КФФ и тренерский штаб сборной должны думать не только о физическом, но и психологическом состоянии футболистов.
Добавим, что Зайнутдинов уже вернулся в расположение ЦСКА. Ближайший матч московский клуб проведет 4 апреля против «Тамбова» в рамках 24-го тура РПЛ.