Бросили в 17 лет и спровоцировали болельщиков. Кто виноват в скандале вокруг Зайнутдинова — ЦСКА или КФФ?

Травма и неучастие Бахтиера Зайнутдинова в стартовых матчах отбора чемпионата мира-2022 привели к крайне напряженной ситуации, которая сложилась между игроком, болельщиками и КФФ.

Корреспондент Vesti.kz попытался разобраться в случившемся и найти ответственного за произошедшее.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--233b1accb7d1b5ea09d6" data-vnd="233b1accb7d1b5ea09d6" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=233b1accb7d1b5ea09d6" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Начнем по порядку. За несколько дней до матча с Францией главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов заявил, что у Зайнутдинова травма и он не сыграет.

Реакция некоторых болельщиков на эту новость оказалась совершенно неожиданной. В социальных сетях игрока не просто критиковали, а оскорбляли прямым образом, в том числе на национальной почве.

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В условной Англии по такому случаю точно бы начали расследование, тем более учитывая, что это футболист национальной сборной, а в нашем случае еще и один из игровых лидеров.

В этой связи стоит вспомнить один эпизод из начала карьеры Зайнутдинова. В 2015 году полузащитник в составе юношеской сборной Казахстана на мемориале Гранаткина получил тяжелейшую травму — разрыв крестообразной связки. Он выступал за сборную (!) в 17 лет (!), и это был разрыв крестов — травма, которая порой гробит карьеры многих спортсменов.

Спустя несколько лет, когда Бахтиер расцвел и уже перешел в «Ростов», он в интервью Vesti.kz рассказывал про тот случай, и как одноклубники из молодежной команды «Тараза» собрали ему деньги на операцию.

Федерация на тот момент отвернулась от юного игрока и отказалась ему помогать, хотя еще раз подчеркиваем — он представлял страну на международном уровне.

Видимо, логика со стороны КФФ была такой: какой-то молодой парень, никому неизвестный, кто знает, что из него вырастит, зачем нам в него вкладывать.

Спустя два года Зайнутдинов взлетел до национальной сборной, а потом уехал из «Астаны» в Россию, а теперь он игрок основы ЦСКА, на которого смотрят большие клубы в Италии.

За прошедшие три года он провел 16 матчей в сборной, забил семь голов и почти наверняка он станет лучшим бомбардиром в истории национальной команды, обновив рекорд Руслана Балтиева (у него 13 голов).

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Так вот, Зайнутдинов, несмотря на тот случай в 17 лет, не отказался в дальнейшем от сборной и не просто играл за нее, а давал результат. И теперь перед таким большим матчем с Францией некоторые, так называемые, болельщики вдруг засомневались в патриотизме игрока, а один из руководителей КФФ, по информации Айдына Кожахмета, угрожал игроку, если он не выйдет на матч.

Информацию о том, что в руководстве КФФ настаивали на участии игрока в матче с Францией, Vesti.kz анонимно подтвердил один из источников, знакомых с ситуацией. Но медицинский штаб сборной отказался брать на себя ответственность и выпускать игрока на уколах.

В тренерском штабе сборной меж тем акцентировали внимание, что Зайнутдинов изначально приехал в сборную с травмой и ЦСКА виновен во всем произошедшем. И это выглядит странно.

Достаточно аргументированно и логично по этому высказался автор телеграм-канала «Спортивная Медицина| Недоэкспертное мнение», если тезисно:

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1. ЦСКА не было смысла скрывать травму и отправлять в сборную травмированного футболиста, это не выгодно клубу.

2. У Зайнутдинова, вероятно, действительно было повреждение (он, хромая, покидал поле в последней игре РПЛ с «Зенитом»), но оно было незначительным, и он надеялся сыграть за сборную.

3. Обвинения в «симуляции» беспочвенны, игроку гораздо проще было «откосить» от сборной именно через клуб и все нужные справки получить еще в Москве при помощи ЦСКА. Но он приехал в сборную, а значит никакой логики «косить» от матчей просто нет.

По итогам всей ситуации мы увидели лишь то, что тренерский штаб и федерация пытались переложить ответственность на ЦСКА, а свалившийся шквал критики на игрока как будто вообще прошел мимо них.

Талгат Байсуфинов относительно высказываний об отсутствии патриотизма у игрока сказал только одно: «Это некорректно». Кажется, в такой ситуации главный тренер должен реагировать гораздо жестче, это его игрок, он должен его защищать.

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То же самое относительно комментария генерального секретаря КФФ Азамата Айтхожина, он акцентировал внимание лишь на ЦСКА и как он «крайне недоволен руководством московского клуба», и снова ни одного слова в поддержку игрока!

Очень правильным и своевременным выглядит посыл бывшего защитника сборной Казахстана Рената Абдулина, который подчеркнул, что федерация должна была защитить Зайнутдинова и не допускать подобного. Руководство КФФ и тренерский штаб сборной должны думать не только о физическом, но и психологическом состоянии футболистов.