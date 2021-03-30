«Казахстану будет очень тяжело увести хотя бы одно очко». Украинский футболист из клуба КПЛ оценил матч отбора на ЧМ-2022
Воспитанник киевского «Динамо» считает, его национальная команда пойдет далеко.
Воспитанник киевского «Динамо» считает, его национальная команда пойдет далеко.
Матч отборочного раунда чемпионата мира-2022 Украина — Казахстан будет интересным, но у гостей практически нет шансов увезти очки. Такое мнение высказал украинский новичок петропавловского «Кызыл-Жара» Юрий Бушман, передает
30-летний футболист является воспитанником киевского «Динамо». В разное время выступал в составе таких клубов, как киевский «Арсенала», «Прикарпатье», «Днепр» (Черкассы), «Сумы». Также защищал цвета литовского «Кауно Жальгириса».
— Сборная Украины выстояла в матче против Франции. Как далеко может дойти нынешняя команда?
— Что касается сборной Украины, там на данный момент собраны очень сильные футболисты, перспективная молодежь. Это поколение — одно из самых сильных, наверное, в истории нашего футбола. Они демонстрируют очень приличный футбол. Главный тренер Андрей Шевченко очень качественно и здорово ставит игру на каждого соперника. Поэтому, думаю, что с таким составом, с таким отношением ребята смогут достигнуть больших результатов.
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— В одной команде играл с Артемом Довбыком, молодым форвардом из «Днепра-1». Его сейчас вызвали в сборную. Будучи игроком киевского «Арсенала», играл против многих сборников в
— Сборной Казахстана предстоит отборочный матч чемпионата мира-2022 против ваших земляков. Какова вероятность, что Казахстан сможет увести из Киева хотя бы ничью?
— Что касается предстоящей игры, то, думаю, Казахстану будет очень тяжело увести хотя бы одно очко из Украины. Однако игра все равно будет интересной. Надеюсь, Украина одержит победу.
— В составе казахстанской сборной есть сильные игроки, кто смог бы доставить проблемы Украине?
— Конечно. Хорошие исполнители в вашей команде есть, однако сборная Украины значительно сильней.
Напомним, матч Украина — Казахстан пройдет в Киеве в ночь с 31 марта на 1 апреля в 00:45 по времени