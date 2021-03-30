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13:23 (мск), источник: Vesti.kz

«Казахстану будет очень тяжело увести хотя бы одно очко». Украинский футболист из клуба КПЛ оценил матч отбора на ЧМ-2022

Воспитанник киевского «Динамо» считает, его национальная команда пойдет далеко.

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Матч отборочного раунда чемпионата мира-2022 Украина — Казахстан будет интересным, но у гостей практически нет шансов увезти очки. Такое мнение высказал украинский новичок петропавловского «Кызыл-Жара» Юрий Бушман, передает Meta-ratings.kz.

30-летний футболист является воспитанником киевского «Динамо». В разное время выступал в составе таких клубов, как киевский «Арсенала», «Прикарпатье», «Днепр» (Черкассы), «Сумы». Также защищал цвета литовского «Кауно Жальгириса».

Футбол

ЧМ-2022. Отборочные. Европа
Группа D, 31.03.2021, 21:45

Украина-Казахстан-

— Сборная Украины выстояла в матче против Франции. Как далеко может дойти нынешняя команда?

— Что касается сборной Украины, там на данный момент собраны очень сильные футболисты, перспективная молодежь. Это поколение — одно из самых сильных, наверное, в истории нашего футбола. Они демонстрируют очень приличный футбол. Главный тренер Андрей Шевченко очень качественно и здорово ставит игру на каждого соперника. Поэтому, думаю, что с таким составом, с таким отношением ребята смогут достигнуть больших результатов.

— С кем-нибудь из нынешних «сборников» приходилось играть вместе?

— В одной команде играл с Артемом Довбыком, молодым форвардом из «Днепра-1». Его сейчас вызвали в сборную. Будучи игроком киевского «Арсенала», играл против многих сборников в премьер-лиге. В команде немало игроков из донецкого «Шахтера» и киевского «Динамо», и со всеми пересекался на поле.

— Сборной Казахстана предстоит отборочный матч чемпионата мира-2022 против ваших земляков. Какова вероятность, что Казахстан сможет увести из Киева хотя бы ничью?

— Что касается предстоящей игры, то, думаю, Казахстану будет очень тяжело увести хотя бы одно очко из Украины. Однако игра все равно будет интересной. Надеюсь, Украина одержит победу.

— В составе казахстанской сборной есть сильные игроки, кто смог бы доставить проблемы Украине?

— Конечно. Хорошие исполнители в вашей команде есть, однако сборная Украины значительно сильней.

Напомним, матч Украина — Казахстан пройдет в Киеве в ночь с 31 марта на 1 апреля в 00:45 по времени Нур-Султана. Он станет вторым для подопечных Талгата Байсуфинова в отборе на чемпионат мира. Накануне в первой встрече команда на «Астана Арене» проиграла Франции со счетом 0:2.

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