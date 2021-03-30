Сборная России сыграет со словаками в красной форме
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Сборная России по футболу выйдет на поле в красной форме в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 с командой Словакии.
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Сборная России по футболу выйдет на поле в красной форме в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 с командой Словакии.
«Победный цвет не меняем. Со Словакией сыграем в красном», — говорится в сообщении в
Встреча группы H состоится в Трнаве во вторник и начнется в 21:45 мск. Российская команда в первых двух матчах отборочного цикла одержала две победы — над сборными Мальты на выезде (3:1) и над словенцами дома (2:1).