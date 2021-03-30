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14:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Капитанскую повязку Роналду выставили на благотворительный аукцион

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Капитанская повязка, брошенная футболистом сборной Португалии Криштиану Роналду на газон в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с командой Сербии, выставлена на благотворительный аукцион, сообщает Tuttomercatoweb.com.

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В субботу в Белграде сборные Сербии и Португалии сыграли вничью со счетом 2:2. В концовке матча игрок сербской команды выбил мяч с линии ворот после удара Роналду. Судьи посчитали, что в этом эпизоде мяч не пересек линию, поэтому взятие ворот не было зафиксировано. Роналду, не дожидаясь финального свистка, покинул поле и на эмоциях бросил на газон капитанскую повязку.

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По информации источника, капитанскую повязку Роналду забрал один из сотрудников стадиона в Белграде, он решил выставить ее на аукцион. Отмечается, что вырученные средства пойдут на благотворительность, в частности, на лечение шестимесячного Гаврило Джурджевича, которому поставлен диагноз спинальной мышечной атрофии. На момент написания новости цена за капитанскую повязку Роналду достигла более 350 тысяч сербских динаров (около 3 тысяч евро).

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