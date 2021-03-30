Капитанскую повязку Роналду выставили на благотворительный аукцион

В субботу в Белграде сборные Сербии и Португалии сыграли вничью со счетом 2:2. В концовке матча игрок сербской команды выбил мяч с линии ворот после удара Роналду. Судьи посчитали, что в этом эпизоде мяч не пересек линию, поэтому взятие ворот не было зафиксировано. Роналду, не дожидаясь финального свистка, покинул поле и на эмоциях бросил на газон капитанскую повязку.