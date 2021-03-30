Разозленный соперник и желание Байсуфинова исправить статистику. Превью к матчу отбора на ЧМ-2022 Украина — Казахстан

Сборную Казахстана по футболу ожидает трудная встреча с разозленной командой Украины в отборочном матче ЧМ-2022. Корреспондент Vesti.kz в своем превью рассказывает, как к этой игре подходят соперники.

Турнирное положение

Команда Талгата Байсуфинова 28 марта ожидаемо уступила Франции (0:2) и пока является единственной сборной в группе D, которая имеет поражение и не набрала очков.

Украина сумела в первом туре на выезде отобрать очки у Франции (1:1), а уже в воскресенье, потеряла баллы в матче с Финляндией. Матч в Киеве завершился с аналогичным результатом. Украинцы благодаря голу Жуниора Мораеса на 80-й минуте вышли вперед, а на 89-й Теэму Пукки с пенальти восстановил равновесие.

После двух туров Франция с четырьмя очками возглавила группу. У Украины и Финляндии по два балла, а Босния и Герцеговина набрала одно очко. При этом боснийцы как и Казахстан провели один матч.

Составы

Байсуфинов в игре с Украиной по-прежнему не сможет рассчитывать на Бахтиера Зайнутдинова, который из-за травмы покинул расположение сборной и отправился в свой клуб — московский ЦСКА.

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Футбол ЧМ-2022. Отборочные. Европа Группа D, 31.03.2021, 21:45 Украина - Казахстан -

В Киев национальная команда отправилась в таком составе:

Вратари: Александр Мокин («Тобол»), Стас Покатилов («Кайрат»), Мухамеджан Сейсен («Тараз»), Бекхан Шайзада («Ордабасы»).

Защитники: Марат Быстров («Ахмат», Россия), Абзал Бейсебеков («Астана»), Темирлан Ерланов («Ордабасы»), Сергей Малый, Александр Марочкин, Руслан Валиуллин (все — «Тобол»), Нуралы Алип («Кайрат»), Ян Вороговский («Беерсхот», Бельгия), Тимур Рудосельский («Лори Ванадзор», Армения), Тимур Досмагамбетов («Ордабасы»).

Полузащитники: Асхат Тагыберген, Серикжан Мужиков, Азат Нургалиев (все — «Тобол»), Рамазан Оразов («Чайка», Россия), Айбол Абикен, Данияр Усенов (оба — «Кайрат»), Владислав Васильев («Энергетик-БГУ», Беларусь), Еркебулан Тунгышбаев, Эльхан Астанов (оба — «Ордабасы»), Максим Федин, Максим Самородов (оба — «Актобе»).

Нападающие: Абат Аймбетов («Крылья Советов», Россия), Рамазан Каримов («Каспий»).

Сообщалось, что в казахстанской делегации были выявлены больные коронавирусом. В КФФ по этому поводу сделали заявление.

Сборная Украины в игре с Казахстаном обойдется без защитника киевского «Динамо» Виталия Миколенко, который в матче с Финляндией заработал удаление после ошибки в своей штрафной, благодаря чему гости заработали пенальти.

Таким образом, Андрей Шевченко может рассчитывать на следующих игроков:

Вратари: Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба — «Шахтер»), Георгий Бущан («Динамо»), Дмитрий Резник («Ворскла»), Андрей Лунин («Реал», Испания).

Защитники: Илья Забарный, Александр Сирота, Александр Тимчик, Александр Караваев (все — «Динамо»), Ефим Конопля («Десна»), Сергей Кривцов, Николай Матвиенко (оба — «Шахтер»), Эдуард Соболь («Брюгге», Бельгия), Богдан Михайличенко («Андерлехт», Бельгия).

Полузащитники: Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия), Евгений Макаренко («Кортрейк», Бельгия), Марлос, Евгений Коноплянка (оба — «Шахтер»), Владимир Шепелев, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко (все — «Динамо») Александр Зубков («Ференцварош», Венгрия), Руслан Малиновский, Виктор Коваленко (оба — «Аталанта», Италия).

Нападающие: Роман Яремчук («Гент», Бельгия), Артем Довбик («Днепр-1»), Жуниор Мораес («Шахтер»).

Высказывания

Байсуфинов перед матчем с Украиной, отвечая на вопрос об удручающей статистике национальной команды с этим соперником, заявил о желании исправить ее:

«Да, мы знаем о неутешительной статистике в играх против Украины. Где наша сборная могла зацепиться за очки, где все решало мастерство соперника. Что касается предстоящей встречи, то команда сделает все возможное, чтобы исправить эту статистику. При этом всех секретов раскрывать не буду».

Казахстанский специалист Булат Есмагамбетов считает, что национальной команде предстоит тяжелый поединок с разозленной из-за потери очков с Финляндией Украиной.

«Матч Украина — Финляндия показал, что наш ближайший соперник смотрится очень прилично. Андрей Шевченко со своим итальянским штабом видоизменил игру команды. В середине Малиновский и Зинченко действуют очень креативно. Нам будет тяжело в Киеве, потому что украинцы, несмотря на преимущество, потеряли очки во встрече с финнами. С Казахстаном они выйдут в полной готовности. Нашим ребятам будет тяжело. Здесь Украина станет играть в полную силу, тем более встреча пройдет на их поле. Команде Шевченко нужны очки, чтобы бороться с лидерами группы. Я думаю, они постараются атаковать всеми силами и действовать не просто на результат, а обеспечить себе крупную разницу в счете. Ожидания очень тревожные».

История

В истории сборных Казахстана и Украины было четыре матча. В отборочном турнире ЧМ-2006 национальная команда дважды уступила этому сопернику. В сентябре 2004 года матч в Алматы завершился драматичной победой Украины со счетом 2:1. В составе сборной Казахстана отличился Андрей Карпович.

В июне 2005-го встреча в Киеве завершилась в пользу сборной Украины со счетом 2:0. Один из голов забил Шевченко, а Игорь Авдеев поразил собственные ворота.

В отборе на ЧМ-2010 казахстанцы уступили Украине в Алматы в сентябре 2008-го со счетом 1:3. В составе хозяев отличился Сергей Остапенко. А у гостей дубль на счету Сергея Назаренко и гол у Шевченко.

В июне 2009-го в Киеве вновь была зафиксирована победа украинцев — 2:1. При этом команда Казахстана вела в счете после гола Таната Нусербаева. На это хозяева ответили дублем Назаренко.