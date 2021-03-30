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16:54 (мск), источник: Sport24

Япония разгромила Монголию 14:0 в квалификации ЧМ-2022

Япония уверенно обыграла Монголию в азиатской квалификации ЧМ-2022. Встреча завершилась со счетом 14:0.

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Япония одержала 5-ю подряд победу на групповом этапе отбора на мировое первенство с общей разницей 27:0. Японцы идут на первом месте в группе F с 15 очками, Монголия занимает последнюю строчку с 3 очками после 7 игр.

В одной группе с Японией и Монголией также выступают Таджикистан (10 очков после 6 игр), Кыргызстан (7 очков, 5 игр) и Мьянма (6 очка, 5 игр).

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