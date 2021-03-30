«Ответственность как с Казахстаном, так и с Францией одинаковая». Андрей Шевченко — о готовности сборной Украины в матчу отбора на ЧМ

Встреча пройдет в Киеве завтра, в ночь с 31 марта на 1 апреля, в 00:45 по времени Нур-Султана. Она станет второй для подопечных Талгата Байсуфинова в отборе на чемпионат мира.

— Мы к каждому сопернику готовимся по-разному. Поэтому на сегодняшний момент мы опробовали две наши системы, которые работают. Мы будем выбирать ту, которая будет лучше и мы будем видеть, что команда лучше воспринимает против соперника, — сказал Шевченко.

— Что вы можете сказать об игре сборной Казахстана в целом? Видели ли матч с французами? Будет ли с Казахстаном сложнее играть чем с Францией, потому что давление на результат выше?

— Это команда, которая борется до конца всегда. Мы знаем, что они играют вторым номером. Завтра будем ждать непростой матч. Перед нами стоит задача выиграть. Мы понимаем, что нам будет противостоять хорошо организованная команда, которая приедет сюда и будет пытаться забрать у нас очки. Простого матча мы не ждем. Не имеет значения в группе, с какой командой ты играешь. Это очень короткий турнир. В этом турнире задача — попасть на чемпионат мира или с первой путевки, или завоевать вторую, чтобы играть в плей-офф. Играем ли с командой Казахстана или с Францией, здесь каждое очко важно. Я думаю, что ответственность за игру как с Казахстаном, так и с Францией одинаковая.