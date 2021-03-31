Сборная Хорватии по футболу обыграла команду Мальты в матче квалификации чемпионата мира

Забитыми мячами отметились Иван Перишич (62-я минута), Лука Модрич (76, с пенальти) и Йосип Брекало (90).

Сборная Хорватии набрала шесть очков в трех матчах и занимает первое место в турнирной таблице группы Н, Мальта с одним очком в активе находится на последней, шестой строчке. Ранее во вторник в другом матче группы команда России проиграла сборной Словакии со счетом 1:2. Россияне занимают второе место в группе (6 очков), уступая хорватам по разнице мячей, словаки идут третьими (5), на четвертой строчке расположилась команда Кипра (4), на пятой — сборная Словении (3).

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В матче группы Е сборная Бельгии разгромила команду Белоруссии (8:0), а валлийцы переиграли чехов (1:0). Первое место в группе занимают бельгийцы (7), далее идут чехи (4), валлийцы (3), белорусы (3) и эстонцы (0). В группе А команда Португалии обыграла сборную Люксембурга (3:1). Португальцы занимают первое место в группе (7), сербы — второе (7), команда Люксембурга — третье (3), Ирландии — четвертое (0), Азербайджана — пятое (0).

Сборная Турции сыграла вничью с командой Латвии в матче группы G (3:3), команда Нидерландов крупно обыграла сборную Гибралтара (7:0), а норвежцы победили черногорцев (1:0). В турнирной таблице лидируют турки (7), затем располагаются нидерландцы (6), черногорцы (6), норвежцы (6), латвийцы (1), команда Гибралтара замыкает таблицу (1).