Белорусские футболисты проиграли бельгийцам в квалификации чемпионата мира

Сегодня в бельгийском Левене подопечные Михаила Мархеля уступили сборной Бельгии со счетом 0:8. С первых минут встречи хозяева захватили инициативу и не дали белорусам ни единого шанса на успех. Лишь минут 10 гости успешно отражали атаки, а затем стали допускать множество ошибок и пропустили 4 мяча. На 17-й минуте начало разгрому положил Миши Батшуайи, через 3 минуты результат удвоил Ханс Ванакен, потом отличился Леонардо Троссард, а за 3 минуты до перерыва Жереми Доку в четвертый раз поразил ворота Александра Гутора. Во время всех голевых эпизодов защитники белорусов действовали крайне пассивно и не смогли помешать соперникам наносить точные удары. В самом начале второй половины игры Деннис Прат забил пятый гол, после чего хозяева позволили гостям провести несколько атак, которые не представляли опасности. После небольшой паузы бельгийцы вновь заиграли на больших скоростях и вскоре Кристиан Бентеке, Леонардо Троссард и Ханс Ванакен забили еще три гола. Это самое крупное поражение сборной Беларуси за всю историю.