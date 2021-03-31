Черданцев критично оценил сборную России после матчей со Словенией и Словакией
Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев выразил разочарование матчем сборной России против Словакии в отборочном турнире чемпионата мира-2022 (1:2).
Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев выразил разочарование матчем сборной России против Словакии в отборочном турнире чемпионата мира-2022 (1:2).
«Это настолько плохо, что даже писать ничего не охота. Благо, дело (писать заметки) добровольное…
Впрочем, на мой взгляд, со Словенией играли немногим лучше. Но там были болельщики, которые помогали, и немного повезло, а здесь нет.
Не вижу, в чем эти игроки могут принципиально прибавить. Даже после месяца сборов перед Евро. Только в физике разве что.
Игроки из молодежной сборной? Обязательно. Нужно больше людей, которым нравится играть в футбол, — написал Черданцев в своем