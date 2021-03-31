«От сборной России немного отвернулась удача»: Черчесов — о поражении в Словакии

«Что случилось сегодня в Трнаве? В Трнаве мы проиграли игру. Хотя рассчитывали на большее. Моментами владели инициативой, были расставлены, но стандартная ситуация немного перевернула игру. Причем мы были готовы к этому. Последние игры словаки почти не забивали с игры, только со стандартов. А мы как раз со стандарта и пропустили. Готовились к этому, но не сделали до конца.