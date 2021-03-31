«От сборной России немного отвернулась удача»: Черчесов — о поражении в Словакии
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал поражение со счетом 1:2 от сборной Словакии в гостевом матче квалификации ЧМ-2022.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал поражение со счетом 1:2 от сборной Словакии в гостевом матче квалификации ЧМ-2022.
«Что случилось сегодня в Трнаве? В Трнаве мы проиграли игру. Хотя рассчитывали на большее. Моментами владели инициативой, были расставлены, но стандартная ситуация немного перевернула игру. Причем мы были готовы к этому. Последние игры словаки почти не забивали с игры, только со стандартов. А мы как раз со стандарта и пропустили. Готовились к этому, но не сделали до конца.
Во втором тайме нам надо было менять игру. Мы поменяли систему, перешли на четыре защитника, выпустили второго нападающего, вышли свежие игроки. Когда команда проигрывает, надо добавлять. Давление оказывали и забили гол, который так ждали, но быстро пропустили в ответ.