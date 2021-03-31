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12:20 (мск), источник: Прессбол

Бентеке: Мы оставались серьезными, хотя знали, что матч против сборной Беларуси будет легче других

Форвард сборной Бельгии Кристиан Бентеке прокомментировал победу над белорусами (8:0) в квалификации чемпионата мира-2022.

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Источник: Reuters

«Я был настроен решительно, когда ехал в сборную. Перед матчем с белорусами тренер сказал, что будет использовать ротацию. Это означало, что у меня будет возможность проявить себя, напомнить, что нахожусь в команде. Нет ничего плохого в том, чтобы быть за спиной Бачуайи, но грустно, что я не вышел в стартовом составе. Я ожидал, что у меня будет больше игрового времени. Этот гол — результат моей работы. Я не слишком экспрессивен, но я доволен забитым мячом. Мы серьезно относились к игре с белорусами, хотя знали, что этот матч будет легче других», — цитирует Бентеке lesoir.be.

Бельгия
8:0
Первый тайм: 4:0
Беларусь
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