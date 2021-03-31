Бентеке: Мы оставались серьезными, хотя знали, что матч против сборной Беларуси будет легче других

«Я был настроен решительно, когда ехал в сборную. Перед матчем с белорусами тренер сказал, что будет использовать ротацию. Это означало, что у меня будет возможность проявить себя, напомнить, что нахожусь в команде. Нет ничего плохого в том, чтобы быть за спиной Бачуайи, но грустно, что я не вышел в стартовом составе. Я ожидал, что у меня будет больше игрового времени. Этот гол — результат моей работы. Я не слишком экспрессивен, но я доволен забитым мячом. Мы серьезно относились к игре с белорусами, хотя знали, что этот матч будет легче других», — цитирует Бентеке lesoir.be.