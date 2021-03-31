Черчесов: Словацким футболистам в какой-то степени повезло в матче со сборной России

Встреча прошла во вторник в Трнаве и завершилась победой сборной Словакии со счетом 2:1.
Сегодня словаки оказались удачливее, возможно, в какой-то степени им повезло. Конечно, мы разочарованы, не взяли очков, не все получилось, что планировали. Словацкая команда не удивила нас в плане тактики, мы никаких новшеств не увидели. Но словаки вышли заряженными на игру, сегодня был матч хорошего европейского уровня сборных.
Станислав Черчесовглавный тренер сборной России
«Мы немного медленно развивали наши атаки, особенно в первом тайме. Это единственный момент, который мне не понравился. Результат может быть разным, но мы хотели играть в более динамичный футбол. Во втором тайме мы это видели, а первом нам этого не удалось», — добавил главный тренер сборной России.
Черчесов считает, что исход игры решили нюансы. «Я бы не сказал, что мы недооценили словацкую команду, мы знали, что они сильны на стандартах и готовились к этому. К сожалению, пропустили гол со стандарта, и игра была на руку словакам, потому что они могли отойти и играть на контратаках. Во втором тайме мы два раза поменяли систему, забили гол, оказывали давление, но, к сожалению, еще один раз неудачно сыграли в обороне», — заключил Черчесов.
Следующий матч сборная России проведет 1 сентября дома против команды Хорватии.