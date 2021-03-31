Роналду получил в нос на глазах российского арбитра и забил 103-й гол за сборную, Бельгия уничтожила Белоруссию
Обзор состоявшихся во вторник в Европе матчей отборочного цикла ЧМ-2022.
Обзор состоявшихся во вторник в Европе матчей отборочного цикла ЧМ-2022.
Группа Н
Тур в нашей группе начался на Кипре — уже привычно с сенсации. Словения провела у чужой штрафной почти весь первый тайм, но очевидных моментов для взятия ворот у нее не было. Единственный же шанс киприотов показал, как важен для балканской сборной Мевля. Защитник «Сочи» отбывал дисквалификацию, а заменявшего его дублера Питтас убрал с пути одним движением. Таким же элегантным получился и удар в ближний верхний угол, который в итоге решил судьбу встречи. Если бы не Облак, она могла завершиться и более убедительной победой островитян.
В свою очередь Хорватия, начав игру без Модрича и Перишича, так ничем и не удивила Мальту за первые 45 минут. Ветеранам пришлось вступать в бой, и это оказалось ключевым решением Златко Далича. Все три гола забили вышедшие на замену футболисты, и даже голевые передачи тоже в активе джокеров — Баришича и ставшего первой звездой матча Перишича. «Шашечные» — лидеры группы, обойдя Россию по дополнительным показателям при равном количестве очков.
|Группа H
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Хорватия
|3
|2
|0
|1
|4–1
|6
|2. Россия
|3
|2
|0
|1
|6–4
|6
|3. Словакия
|3
|1
|2
|0
|4–3
|5
|4. Кипр
|3
|1
|1
|1
|1–1
|4
|5. Словения
|3
|1
|0
|2
|2–3
|3
|6. Мальта
|3
|0
|1
|2
|3–8
|1
Группа G
Кажется, лучший старт в истории отборочных циклов чемпионатов мира расслабил Турцию. Подопечные Шенола Гюнеша переиграли конкурентов — Голландию и Норвегию, а с Латвией забили в первой же атаке. Потом турки повели с перевесом в два мяча, и плановая победа, казалось, у них в кармане. Однако Латвия не только отыгралась, но и едва не вырвала победу в концовке. Хотя и ничейный результат явно шокировал присутствовавшего на игре президента Турции Реджепа Эрдогана.
История
Голландцы во втором матче подряд долго транжирили моменты. Если бы не Бергхайс, Гибралтар мог сохранить нулевую ничью к перерыву, хотя оранжевые нанесли в первом тайме 19 ударов. Однако во второй половине команда Франка де Бура резко повысила КПД и довела дело до разгрома. У отличившегося в третьем матче подряд Люка де Йонга с эффективностью все в порядке, а его команда повторила рекорд результативности в отборах на мировые чемпионаты.
Что касается Норвегии, то уже три матча молчит Холанн. К счастью, он не единственный бомбардир скандинавской команды, и очередного мяча Серлота хватило для выигрыша у Черногории.
|Группа G
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Турция
|3
|2
|1
|0
|10–5
|7
|2. Голландия
|3
|2
|0
|1
|11–4
|6
|3. Черногория
|3
|2
|0
|1
|6–3
|6
|4. Норвегия
|3
|2
|0
|1
|4–3
|6
|5. Латвия
|3
|0
|1
|2
|4–7
|1
|6. Гибралтар
|3
|0
|0
|3
|1–14
|0
Группа А
Казалось, потеря очков в Белграде мотивирует португальцев и Люксембург обречен на разгром. Однако команда Люка Хольца, который проводил 100-й матч на своем посту, и не думала сдаваться на милость фаворита. Несколько дней назад Родригеш забил победный мяч в ворота Ирландии, а теперь форвард киевского «Динамо» отличился в игре с чемпионами Европы.
Криштиану Роналду оставалось только разводить руками или по привычке общаться с арбитром, роль которого выполнял получивший хорошие отзывы в португальской прессе наш Сергей Иванов. Одним из поводов стал удар в лицо звезды. Даже кровь появилась, и это, возможно,
Непростой получилась победа Сербии, которую мог лишить победы пенальти в исполнении бывшего полузащитника «Сатурна» и «Спартака» Махмудова. Однако все перевесила игра Александра Митровича. Он стал едва ли не главной звездой первых туров отборочной кампании и в трех матчах записал на свой счет пять мячей. Парадоксальность ситуации заключается в том, что за «Фулхэм» Митрович не забивает с 19 сентября. Ему явно стоит брать пример с успевающего все Тадича, который в этом сезоне в сборной и в «Аяксе» ассистировал партнерам 22 раза и четыре результативных паса отдал в весенних матчах национальной команды.
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Португалия
|3
|2
|1
|0
|6–3
|7
|2. Сербия
|3
|2
|1
|0
|7–5
|7
|3. Люксембург
|2
|1
|0
|1
|2–3
|3
|4. Ирландия
|2
|0
|0
|2
|2–4
|0
|5. Азербайджан
|2
|0
|0
|2
|1–3
|0
Группа Е
Бельгия потеряла очки в матче с чехами, но все же уровень «красных дьяволов» и глубина их состава невероятны. Против Белоруссии бельгийцы оставили в запасе Де Брейне и Лукаку. Последнего в таких играх обычно эффективно заменяет Батшуайи, у которого в 33 встречах за сборную 22 забитых мяча. Белорусская команда напоминала грушу для битья и повторила результат Молдавии, которая во втором туре проиграла Дании со счетом 0:8.
Чехия же столкнулась с проблемами в Кардиффе, оставшись в меньшинстве в начале второго тайма. Команду подвел Шик, после подачи в чужую штрафную ответивший на толчок со стороны соперника и оставивший гостей в меньшинстве. При этом тут же на поле появился нападающий Крменчик, и чехи могли повести в счете. Однако, неплохо играя в меньшинстве, они пропустили уже в равных составах. Робертс, спровоцировавший удаление Шика, на 77-й минуте тоже досрочно отправился в раздевалку. И тут уже свое слово сказал Бэйл, вырезавший идеальную подачу на забившего победный мяч Джеймса. Хавбек «МЮ» впервые в карьере отправил мяч в сетку головой, а футболист «Тоттенхэма» в четвертом подряд матче сборной ассистирует партнерам.
|Группа E
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Бельгия
|3
|2
|1
|0
|12–2
|7
|2. Чехия
|3
|1
|1
|1
|7–4
|4
|3. Уэльс
|2
|1
|0
|1
|2–3
|3
|4. Белоруссия
|2
|1
|0
|1
|4–10
|3
|5. Эстония
|2
|0
|0
|2
|4–10
|0
Андрей Кузичев