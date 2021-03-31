Роналду получил в нос на глазах российского арбитра и забил 103-й гол за сборную, Бельгия уничтожила Белоруссию

Замены сделали Хорватию лидером

Группа Н



ЧМ-2022. Отборочные. Европа Группа H, 30.03.2021, 19:00 Кипр 1 Словения 0

ЧМ-2022. Отборочные. Европа Группа H, 30.03.2021, 21:45 Хорватия 3 Мальта 0

Тур в нашей группе начался на Кипре — уже привычно с сенсации. Словения провела у чужой штрафной почти весь первый тайм, но очевидных моментов для взятия ворот у нее не было. Единственный же шанс киприотов показал, как важен для балканской сборной Мевля. Защитник «Сочи» отбывал дисквалификацию, а заменявшего его дублера Питтас убрал с пути одним движением. Таким же элегантным получился и удар в ближний верхний угол, который в итоге решил судьбу встречи. Если бы не Облак, она могла завершиться и более убедительной победой островитян.

В свою очередь Хорватия, начав игру без Модрича и Перишича, так ничем и не удивила Мальту за первые 45 минут. Ветеранам пришлось вступать в бой, и это оказалось ключевым решением Златко Далича. Все три гола забили вышедшие на замену футболисты, и даже голевые передачи тоже в активе джокеров — Баришича и ставшего первой звездой матча Перишича. «Шашечные» — лидеры группы, обойдя Россию по дополнительным показателям при равном количестве очков.

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Группа H И В Н П М О 1. Хорватия 3 2 0 1 4–1 6 2. Россия 3 2 0 1 6–4 6 3. Словакия 3 1 2 0 4–3 5 4. Кипр 3 1 1 1 1–1 4 5. Словения 3 1 0 2 2–3 3 6. Мальта 3 0 1 2 3–8 1

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Турки расстроили Эрдогана

Группа G



ЧМ-2022. Отборочные. Европа Группа G, 30.03.2021, 21:45 Гибралтар 0 Нидерланды 7

ЧМ-2022. Отборочные. Европа Группа G, 30.03.2021, 21:45 Турция 3 Латвия 3

ЧМ-2022. Отборочные. Европа Группа G, 30.03.2021, 21:45 Черногория 0 Норвегия 1

Кажется, лучший старт в истории отборочных циклов чемпионатов мира расслабил Турцию. Подопечные Шенола Гюнеша переиграли конкурентов — Голландию и Норвегию, а с Латвией забили в первой же атаке. Потом турки повели с перевесом в два мяча, и плановая победа, казалось, у них в кармане. Однако Латвия не только отыгралась, но и едва не вырвала победу в концовке. Хотя и ничейный результат явно шокировал присутствовавшего на игре президента Турции Реджепа Эрдогана.

История все-таки повторяется: в 2003-м, когда Турцию тоже тренировал Гюнеш, она также позволила Латвии отыграть два мяча (2:2). Это был тот самый легендарный матч, когда Александр Старков вывел прибалтийскую команду на Евро-2004, а турецкого тренера отправили в отставку. Из тех сборных, с которыми он встречался не менее трех раз, Гюнеш не обыграл только две — Бразилию и Латвию.

Голландцы во втором матче подряд долго транжирили моменты. Если бы не Бергхайс, Гибралтар мог сохранить нулевую ничью к перерыву, хотя оранжевые нанесли в первом тайме 19 ударов. Однако во второй половине команда Франка де Бура резко повысила КПД и довела дело до разгрома. У отличившегося в третьем матче подряд Люка де Йонга с эффективностью все в порядке, а его команда повторила рекорд результативности в отборах на мировые чемпионаты.

Что касается Норвегии, то уже три матча молчит Холанн. К счастью, он не единственный бомбардир скандинавской команды, и очередного мяча Серлота хватило для выигрыша у Черногории.

Группа G И В Н П М О 1. Турция 3 2 1 0 10–5 7 2. Голландия 3 2 0 1 11–4 6 3. Черногория 3 2 0 1 6–3 6 4. Норвегия 3 2 0 1 4–3 6 5. Латвия 3 0 1 2 4–7 1 6. Гибралтар 3 0 0 3 1–14 0

Шесть голов до мирового рекорда

Группа А



ЧМ-2022. Отборочные. Европа Группа A, 30.03.2021, 21:45 Люксембург 1 Португалия 3

ЧМ-2022. Отборочные. Европа Группа A, 30.03.2021, 19:00 Азербайджан 1 Сербия 2

Казалось, потеря очков в Белграде мотивирует португальцев и Люксембург обречен на разгром. Однако команда Люка Хольца, который проводил 100-й матч на своем посту, и не думала сдаваться на милость фаворита. Несколько дней назад Родригеш забил победный мяч в ворота Ирландии, а теперь форвард киевского «Динамо» отличился в игре с чемпионами Европы.

Криштиану Роналду оставалось только разводить руками или по привычке общаться с арбитром, роль которого выполнял получивший хорошие отзывы в португальской прессе наш Сергей Иванов. Одним из поводов стал удар в лицо звезды. Даже кровь появилась, и это, возможно, по-хорошему завело Криштиану. Сначала, правда, счет сравнял снова забивший головой Диогу Жота, и только потом пришел черед пятикратного обладателя «Золотого мяча». Безголевая серия Роналду в сборной прервалась на отметке в 415 минут, он ежегодно забивает за национальную команду с 2004 года и довел количество забитых мячей до 103, а до мирового рекорда иранца Али Даеи осталось всего шесть ударов.

Непростой получилась победа Сербии, которую мог лишить победы пенальти в исполнении бывшего полузащитника «Сатурна» и «Спартака» Махмудова. Однако все перевесила игра Александра Митровича. Он стал едва ли не главной звездой первых туров отборочной кампании и в трех матчах записал на свой счет пять мячей. Парадоксальность ситуации заключается в том, что за «Фулхэм» Митрович не забивает с 19 сентября. Ему явно стоит брать пример с успевающего все Тадича, который в этом сезоне в сборной и в «Аяксе» ассистировал партнерам 22 раза и четыре результативных паса отдал в весенних матчах национальной команды.

Группа A И В Н П М О 1. Португалия 3 2 1 0 6–3 7 2. Сербия 3 2 1 0 7–5 7 3. Люксембург 2 1 0 1 2–3 3 4. Ирландия 2 0 0 2 2–4 0 5. Азербайджан 2 0 0 2 1–3 0

Кошмар Белоруссии и победный пас Бэйла

Группа Е



ЧМ-2022. Отборочные. Европа Группа E, 30.03.2021, 21:45 Бельгия 8 Беларусь 0

ЧМ-2022. Отборочные. Европа Группа E, 30.03.2021, 21:45 Уэльс 1 Чехия 0

Бельгия потеряла очки в матче с чехами, но все же уровень «красных дьяволов» и глубина их состава невероятны. Против Белоруссии бельгийцы оставили в запасе Де Брейне и Лукаку. Последнего в таких играх обычно эффективно заменяет Батшуайи, у которого в 33 встречах за сборную 22 забитых мяча. Белорусская команда напоминала грушу для битья и повторила результат Молдавии, которая во втором туре проиграла Дании со счетом 0:8.

Чехия же столкнулась с проблемами в Кардиффе, оставшись в меньшинстве в начале второго тайма. Команду подвел Шик, после подачи в чужую штрафную ответивший на толчок со стороны соперника и оставивший гостей в меньшинстве. При этом тут же на поле появился нападающий Крменчик, и чехи могли повести в счете. Однако, неплохо играя в меньшинстве, они пропустили уже в равных составах. Робертс, спровоцировавший удаление Шика, на 77-й минуте тоже досрочно отправился в раздевалку. И тут уже свое слово сказал Бэйл, вырезавший идеальную подачу на забившего победный мяч Джеймса. Хавбек «МЮ» впервые в карьере отправил мяч в сетку головой, а футболист «Тоттенхэма» в четвертом подряд матче сборной ассистирует партнерам.

Группа E И В Н П М О 1. Бельгия 3 2 1 0 12–2 7 2. Чехия 3 1 1 1 7–4 4 3. Уэльс 2 1 0 1 2–3 3 4. Белоруссия 2 1 0 1 4–10 3 5. Эстония 2 0 0 2 4–10 0