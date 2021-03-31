Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Греция
Грузия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Испания
Косово
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Литва
Италия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Северная Ирландия
Болгария
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Босния и Герцеговина
Франция
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Украина
Казахстан
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Австрия
Дания
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Молдавия
Израиль
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Шотландия
Фарерские острова
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Андорра
Венгрия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Англия
Польша
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Сан-Марино
Албания
Футбол. Чемпионат мира
30.03
Хорватия
Мальта
30
Футбол. Чемпионат мира
30.03
Словакия
Россия
21
Футбол. Чемпионат мира
30.03
Люксембург
Португалия
13
Футбол. Чемпионат мира
30.03
Бельгия
Беларусь
80
Футбол. Чемпионат мира
30.03
Уэльс
Чехия
10
Футбол. Чемпионат мира
30.03
Гибралтар
Нидерланды
07
Футбол. Чемпионат мира
30.03
Черногория
Норвегия
01
Футбол. Чемпионат мира
30.03
Турция
Латвия
33
Все события
Фоторепортажи
30Дубли Ларссона и Соболева, летающие вратари, Промес в снегу
10«Спартак» победил в огненном московском дерби
10:55 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Роналду получил в нос на глазах российского арбитра и забил 103-й гол за сборную, Бельгия уничтожила Белоруссию

Обзор состоявшихся во вторник в Европе матчей отборочного цикла ЧМ-2022.

Наверх
Источник: AFP 2020

Замены сделали Хорватию лидером

Группа Н

ЧМ-2022. Отборочные. Европа
Группа H, 30.03.2021, 19:00

Кипр1Словения0

ЧМ-2022. Отборочные. Европа
Группа H, 30.03.2021, 21:45

Хорватия3Мальта0

Тур в нашей группе начался на Кипре — уже привычно с сенсации. Словения провела у чужой штрафной почти весь первый тайм, но очевидных моментов для взятия ворот у нее не было. Единственный же шанс киприотов показал, как важен для балканской сборной Мевля. Защитник «Сочи» отбывал дисквалификацию, а заменявшего его дублера Питтас убрал с пути одним движением. Таким же элегантным получился и удар в ближний верхний угол, который в итоге решил судьбу встречи. Если бы не Облак, она могла завершиться и более убедительной победой островитян.

Во время загрузки произошла ошибка.

В свою очередь Хорватия, начав игру без Модрича и Перишича, так ничем и не удивила Мальту за первые 45 минут. Ветеранам пришлось вступать в бой, и это оказалось ключевым решением Златко Далича. Все три гола забили вышедшие на замену футболисты, и даже голевые передачи тоже в активе джокеров — Баришича и ставшего первой звездой матча Перишича. «Шашечные» — лидеры группы, обойдя Россию по дополнительным показателям при равном количестве очков.

Во время загрузки произошла ошибка.
Группа HИВНПМО
1. Хорватия32014–16
2. Россия32016–46
3. Словакия31204–35
4. Кипр31111–14
5. Словения31022–33
6. Мальта30123–81
Во время загрузки произошла ошибка.

Турки расстроили Эрдогана

Группа G

ЧМ-2022. Отборочные. Европа
Группа G, 30.03.2021, 21:45

Гибралтар0Нидерланды7

ЧМ-2022. Отборочные. Европа
Группа G, 30.03.2021, 21:45

Турция3Латвия3

ЧМ-2022. Отборочные. Европа
Группа G, 30.03.2021, 21:45

Черногория0Норвегия1

Кажется, лучший старт в истории отборочных циклов чемпионатов мира расслабил Турцию. Подопечные Шенола Гюнеша переиграли конкурентов — Голландию и Норвегию, а с Латвией забили в первой же атаке. Потом турки повели с перевесом в два мяча, и плановая победа, казалось, у них в кармане. Однако Латвия не только отыгралась, но и едва не вырвала победу в концовке. Хотя и ничейный результат явно шокировал присутствовавшего на игре президента Турции Реджепа Эрдогана.

Во время загрузки произошла ошибка.

История все-таки повторяется: в 2003-м, когда Турцию тоже тренировал Гюнеш, она также позволила Латвии отыграть два мяча (2:2). Это был тот самый легендарный матч, когда Александр Старков вывел прибалтийскую команду на Евро-2004, а турецкого тренера отправили в отставку. Из тех сборных, с которыми он встречался не менее трех раз, Гюнеш не обыграл только две — Бразилию и Латвию.

Во время загрузки произошла ошибка.

Голландцы во втором матче подряд долго транжирили моменты. Если бы не Бергхайс, Гибралтар мог сохранить нулевую ничью к перерыву, хотя оранжевые нанесли в первом тайме 19 ударов. Однако во второй половине команда Франка де Бура резко повысила КПД и довела дело до разгрома. У отличившегося в третьем матче подряд Люка де Йонга с эффективностью все в порядке, а его команда повторила рекорд результативности в отборах на мировые чемпионаты.

Во время загрузки произошла ошибка.

Что касается Норвегии, то уже три матча молчит Холанн. К счастью, он не единственный бомбардир скандинавской команды, и очередного мяча Серлота хватило для выигрыша у Черногории.

Группа GИВНПМО
1. Турция321010–57
2. Голландия320111–46
3. Черногория32016–36
4. Норвегия32014–36
5. Латвия30124–71
6. Гибралтар30031–140

Шесть голов до мирового рекорда

Группа А

ЧМ-2022. Отборочные. Европа
Группа A, 30.03.2021, 21:45

Люксембург1Португалия3

ЧМ-2022. Отборочные. Европа
Группа A, 30.03.2021, 19:00

Азербайджан1Сербия2

Казалось, потеря очков в Белграде мотивирует португальцев и Люксембург обречен на разгром. Однако команда Люка Хольца, который проводил 100-й матч на своем посту, и не думала сдаваться на милость фаворита. Несколько дней назад Родригеш забил победный мяч в ворота Ирландии, а теперь форвард киевского «Динамо» отличился в игре с чемпионами Европы.

Во время загрузки произошла ошибка.

Криштиану Роналду оставалось только разводить руками или по привычке общаться с арбитром, роль которого выполнял получивший хорошие отзывы в португальской прессе наш Сергей Иванов. Одним из поводов стал удар в лицо звезды. Даже кровь появилась, и это, возможно, по-хорошему завело Криштиану. Сначала, правда, счет сравнял снова забивший головой Диогу Жота, и только потом пришел черед пятикратного обладателя «Золотого мяча». Безголевая серия Роналду в сборной прервалась на отметке в 415 минут, он ежегодно забивает за национальную команду с 2004 года и довел количество забитых мячей до 103, а до мирового рекорда иранца Али Даеи осталось всего шесть ударов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Непростой получилась победа Сербии, которую мог лишить победы пенальти в исполнении бывшего полузащитника «Сатурна» и «Спартака» Махмудова. Однако все перевесила игра Александра Митровича. Он стал едва ли не главной звездой первых туров отборочной кампании и в трех матчах записал на свой счет пять мячей. Парадоксальность ситуации заключается в том, что за «Фулхэм» Митрович не забивает с 19 сентября. Ему явно стоит брать пример с успевающего все Тадича, который в этом сезоне в сборной и в «Аяксе» ассистировал партнерам 22 раза и четыре результативных паса отдал в весенних матчах национальной команды.

Во время загрузки произошла ошибка.
Группа AИВНПМО
1. Португалия32106–37
2. Сербия32107–57
3. Люксембург21012–33
4. Ирландия20022–40
5. Азербайджан20021–30

Кошмар Белоруссии и победный пас Бэйла

Группа Е

ЧМ-2022. Отборочные. Европа
Группа E, 30.03.2021, 21:45

Бельгия8Беларусь0

ЧМ-2022. Отборочные. Европа
Группа E, 30.03.2021, 21:45

Уэльс1Чехия0

Бельгия потеряла очки в матче с чехами, но все же уровень «красных дьяволов» и глубина их состава невероятны. Против Белоруссии бельгийцы оставили в запасе Де Брейне и Лукаку. Последнего в таких играх обычно эффективно заменяет Батшуайи, у которого в 33 встречах за сборную 22 забитых мяча. Белорусская команда напоминала грушу для битья и повторила результат Молдавии, которая во втором туре проиграла Дании со счетом 0:8.

Во время загрузки произошла ошибка.

Чехия же столкнулась с проблемами в Кардиффе, оставшись в меньшинстве в начале второго тайма. Команду подвел Шик, после подачи в чужую штрафную ответивший на толчок со стороны соперника и оставивший гостей в меньшинстве. При этом тут же на поле появился нападающий Крменчик, и чехи могли повести в счете. Однако, неплохо играя в меньшинстве, они пропустили уже в равных составах. Робертс, спровоцировавший удаление Шика, на 77-й минуте тоже досрочно отправился в раздевалку. И тут уже свое слово сказал Бэйл, вырезавший идеальную подачу на забившего победный мяч Джеймса. Хавбек «МЮ» впервые в карьере отправил мяч в сетку головой, а футболист «Тоттенхэма» в четвертом подряд матче сборной ассистирует партнерам.

Во время загрузки произошла ошибка.
Группа EИВНПМО
1. Бельгия321012–27
2. Чехия31117–44
3. Уэльс21012–33
4. Белоруссия21014–103
5. Эстония20024–100

Андрей Кузичев

 Безумие у пар на ЧМ: первое золото России, а Бойкова дерзит Москвиной!
Из спорта в порно. Яркие примеры смены профессии
Мартовское безумие: сборная России удивляет на старте отбора ЧМ
Черчесов прокомментировал поражение в игре со словаками
Сборная Хорватии обошла Россию в квалификационной группе ЧМ-2022
Форвард «Реала» Карим Бензема в октябре предстанет перед судом
Джанлуиджи Буффон дисквалифицирован за богохульство
Грандиозная распродажа на AliExpress: суперскидки на все
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь