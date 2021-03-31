«Лукашенко должен подать в отставку». Сборная Беларуси установила позорный антирекорд

Сборная Беларуси потерпела самое крупное поражение в своей истории. Команда Михаила Мархеля пропустила восемь безответных мячей от сборной Бельгии. Голы за бельгийскую национальную команду забили Миши Батшуайи, Жереми Доку, Деннис Прает, Кристиан Бентеке, а также Леандро Троссард и Ханс Ванакен, оформившие по дублю. Вспомнили, бывали ли у наших соседей такие позорные поражения прежде.

17 лет назад белорусы пропустили всего лишь пять мячей

В составе сборной Беларуси с первых минут вышли нападающий «Локомотива» Виталий Лисакович и бывший полузащитник «Рубина» Сергей Кисляк. Место в воротах занял голкипер солигорского «Шахтёра» Александр Гутор, который трижды признавался лучшим вратарём своей страны.



Но на этот раз он своей сборной помочь не смог. Уже под конец первого тайма футболисты сборной Беларуси летели бельгийцам со счётом 0:4, а во втором тайме пропустили от команды Роберто Мартинеса ещё столько же.



Таким образом, команда Мархеля потерпела самое крупное поражение в своей истории. Прежний антирекорд был установлен в 2003 году в квалификации чемпионата Европы — 2004 (0:5 от сборной Австрии). Этот матч стал последним в сборной Беларуси для легендарного советского тренера Эдуарда Малофеева.



Соцсети не оставили без внимания унизительное поражение сборной Беларуси. Как нетрудно догадаться, отзывы носят по большей мере саркастический характер.