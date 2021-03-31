Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Греция
Грузия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Испания
Косово
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Литва
Италия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Северная Ирландия
Болгария
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Босния и Герцеговина
Франция
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Украина
Казахстан
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Австрия
Дания
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Молдавия
Израиль
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Шотландия
Фарерские острова
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Андорра
Венгрия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Англия
Польша
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Сан-Марино
Албания
Все события
Фоторепортажи
48Охранник Гена из «Универа» на трибуне, разбитое лицо Голдобина, жесткие стычки. Фото матча «Авангард» — «Магнитка»
10Россия победила Словению, Дзюба оформил дубль
11:51 (мск), источник: Чемпионат.com

«Лукашенко должен подать в отставку». Сборная Беларуси установила позорный антирекорд

Таких потрясений в футболе наши соседи ещё не переживали.

Наверх
Источник: AFP 2020

Таких потрясений в футболе наши соседи ещё не переживали.

Сборная Беларуси потерпела самое крупное поражение в своей истории. Команда Михаила Мархеля пропустила восемь безответных мячей от сборной Бельгии. Голы за бельгийскую национальную команду забили Миши Батшуайи, Жереми Доку, Деннис Прает, Кристиан Бентеке, а также Леандро Троссард и Ханс Ванакен, оформившие по дублю. Вспомнили, бывали ли у наших соседей такие позорные поражения прежде.

Во время загрузки произошла ошибка.

17 лет назад белорусы пропустили всего лишь пять мячей

Читайте также
Ты в игре: россияне становятся более спортивными и здоровыми

В составе сборной Беларуси с первых минут вышли нападающий «Локомотива» Виталий Лисакович и бывший полузащитник «Рубина» Сергей Кисляк. Место в воротах занял голкипер солигорского «Шахтёра» Александр Гутор, который трижды признавался лучшим вратарём своей страны.

Но на этот раз он своей сборной помочь не смог. Уже под конец первого тайма футболисты сборной Беларуси летели бельгийцам со счётом 0:4, а во втором тайме пропустили от команды Роберто Мартинеса ещё столько же.

Таким образом, команда Мархеля потерпела самое крупное поражение в своей истории. Прежний антирекорд был установлен в 2003 году в квалификации чемпионата Европы — 2004 (0:5 от сборной Австрии). Этот матч стал последним в сборной Беларуси для легендарного советского тренера Эдуарда Малофеева.

Соцсети не оставили без внимания унизительное поражение сборной Беларуси. Как нетрудно догадаться, отзывы носят по большей мере саркастический характер.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Белорусы сравнялись с эстонцами по разнице мячей (4−10), но опережают их на три очка. У прибалтийской команды в главной графе пока ноль.

Дмитрий Росип

Бельгия
8:0
Первый тайм: 4:0
Беларусь
 Стримерша пообещала снять откровенное видео ради победы команды!
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
Мартовское безумие: сборная России удивляет на старте отбора ЧМ
Роналду получил в нос на глазах русского судьи. Обзор отбора ЧМ
У тяжеловесов UFC жарко: чемпион из Африки, претендент из России
Панарин поквитался с командой Овечкина. На счету Артемия 3 очка
«Тренер поплыл»: за что критиковали Черчесова после поражения
Медведев начал сокращать отставание от 1-го места Джоковича
Грандиозная распродажа на AliExpress: суперскидки на все
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь