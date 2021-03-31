Сборная Беларуси увезла из Бельгии 0:8. И кто скажет, что этот матч прошел без зрителей?

Говоря полторы недели назад про возможную сенсацию в матче с бельгийцами, Михаил Мархель наверняка имел в виду нечто иное. Но что поделать, если готовились к де Брейне, Лукаку и Мертенсу, а вышли Прат, Ванакен и Троссар. Все наработки сразу пошли прахом, а несколько опомнились белорусы и выбрались со своей трети поля, когда на табло уже горели 5:0.



Такой сценарий, кстати, команда Мархеля уже отработала с румынами, только бельгийцы не были так благодушны и не позволили гостям воспрять и сохранить лицо. Ну как не позволили… Хозяева действовали без особого рвения и даже голы праздновали лениво, но перемещали мяч так быстро, что белорусы не успевали даже добежать и сфолить. По лицам «белакрылых» на крупных планах становилось понятно, что столько двигаться они не привыкли.

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Но что разбирать игру, когда счет на табло объемнее любых слов. Так что просто несколько тезисов.



— 0:8 — самое крупное поражение в истории сборной Беларуси. Причем с запасом — чтобы будущим поколениям тяжелее было его перебить. Предыдущий антирекорд продержался 18 лет: в 2003-м сборная с Гуренко, Белькевичем, Кутузовым, Кульчием, Ромащенко непредсказуемо крупно уступила австрийцам 0:5. Правда, тот матч имел скандальный оттенок. То ли команда действительно «сливала» исчерпавшего себя главного тренера, то ли Малофеев зазря обвинил футболистов в сдаче игры… В любом случае после австрийских 0:5 рулевой со сборной попрощался. А в нынешнем разгроме подоплек ровно ноль, все от собственной хилости.

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— Рекордные победы бельгийцев — с разницей в девять мячей над Замбией, Гибралтаром и Сан-Марино. Белорусы пристроились сразу вслед, а от этой компании команду Мархеля отделил всего гол, который, похоже, судейская бригада не зафиксировала ошибочно. Гутор после очередного удара выгреб мяч из-за линии, но хозяева, к тому моменту оформившие комфортный перевес, сцен устраивать не стали.



— Сразу трое бельгийцев в Левене оформили дебютные голы за сборную — Прат, Ванакен и Троссар. У последних двоих по дублю. До этого они не забили Кипру, Казахстану, даже Сан-Марино (а там случился разгром 9:0), зато вчера оказалось, что Троссар — талантливый молодой человек, блестящий «дальнобойщик» и в целом неостановим.

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