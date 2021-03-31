Сборная Беларуси увезла из Бельгии 0:8. И кто скажет, что этот матч прошел без зрителей?
Похоже, у национальной команды свой план развития до 2028 года.
Похоже, у национальной команды свой план развития до 2028 года.
Говоря полторы недели назад про возможную сенсацию в матче с бельгийцами, Михаил Мархель наверняка имел в виду нечто иное. Но что поделать, если готовились к де Брейне, Лукаку и Мертенсу, а вышли Прат, Ванакен и Троссар. Все наработки сразу пошли прахом, а несколько опомнились белорусы и выбрались со своей трети поля, когда на табло уже горели 5:0.
Такой сценарий, кстати, команда Мархеля уже отработала с румынами, только бельгийцы не были так благодушны и не позволили гостям воспрять и сохранить лицо. Ну как не позволили… Хозяева действовали без особого рвения и даже голы праздновали лениво, но перемещали мяч так быстро, что белорусы не успевали даже добежать и сфолить. По лицам «белакрылых» на крупных планах становилось понятно, что столько двигаться они не привыкли.
Но что разбирать игру, когда счет на табло объемнее любых слов. Так что просто несколько тезисов.
— 0:8 — самое крупное поражение в истории сборной Беларуси. Причем с запасом — чтобы будущим поколениям тяжелее было его перебить. Предыдущий антирекорд продержался 18 лет: в 2003-м сборная с Гуренко, Белькевичем, Кутузовым, Кульчием, Ромащенко непредсказуемо крупно уступила австрийцам 0:5. Правда, тот матч имел скандальный оттенок. То ли команда действительно «сливала» исчерпавшего себя главного тренера, то ли Малофеев зазря обвинил футболистов в сдаче игры… В любом случае после австрийских 0:5 рулевой со сборной попрощался. А в нынешнем разгроме подоплек ровно ноль, все от собственной хилости.
— Рекордные победы бельгийцев — с разницей в девять мячей над Замбией, Гибралтаром и
— Сразу трое бельгийцев в Левене оформили дебютные голы за сборную — Прат, Ванакен и Троссар. У последних двоих по дублю. До этого они не забили Кипру, Казахстану, даже
Тот самый Троссар, который несколько лет мотался по арендам, не приходясь ко двору даже в родном «Генке», а затем выдал один толковый сезон и перебрался в «Брайтон», где каши не портит, но и не потрясает. Дорасти до английской
Мартинес выставил против белорусов совсем не выдающийся состав. Таким его изобразил уровень сопротивления гостей.
— Несмотря на удары судьбы, у сборной Беларуси три очка после двух матчей — вполне сносный результат. Осталось лишь избавиться от осознания того, что свой класс команда способна проявить только против второго состава сборной Эстонии, оставшегося в меньшинстве.
Кирилл Иванчук