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12:37 (мск), источник: Sport.Zakon.kz

Сборная Казахстана стала худшей в своей группе отбора к ЧМ-2022 по точности передач

Аналитический сайт WhoScored определил самую худшую команду группы D, в таком показателе, как точность передач.

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Сборная Казахстана стала самой неточной в своей группе отбора к ЧМ-2022, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Аналитический сайт WhoScored определил самую худшую команду группы D, в таком показателе, как точность передач.

Казахстанская команда остановилась на отметке в 80,4%. Это самый низкий результат в отборочной группе. Самая высокая реализация у французов — 90,2%. Сборные Украины и Боснии и Герцеговины набрали по 87% в точности передач.

Напомним, в последней игре сборная Казахстана в домашних стенах уступила сборной Франции со счетом 2:0. Печальная серия команды продолжается уже на протяжении семи матчей (две ничьи и пять поражений).

В последний раз казахстанские футболисты выигрывали четвертого сентября 2020 года — это был выездной матч с Литвой (2:0).

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