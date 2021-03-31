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10Россия победила Словению, Дзюба оформил дубль
10«Спартак» победил в огненном московском дерби
10:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Мартовское безумие: команда Черчесова удивляет на старте отбора ЧМ

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости, Сергей Астахов. Сборная России по футболу начала выступление в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года с двух побед, но из-за единственного поражения лишилась лидерства в группе.

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Источник: РИА "Новости"

После трех туров сборная России набрала шесть очков и занимает второе место, уступая по разнице забитых и пропущенных мячей хорватам.

Победный старт на Мальте

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Россия с трудом обыграла Мальту на старте отбора ЧМ-2022
Футбол

ЧМ-2022. Отборочные. Европа
Группа H, 24.03.2021, 22:45

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В стартовом для себя матче квалификации турнира российские футболисты на выезде обыграли команду Мальты. Присутствие островитян в нижней части рейтингов ФИФА и УЕФА сомнений не вызывает, однако игра команды, и, самое главное, результаты преобразились после прихода главного тренера итальянца Девиса Манджи. В прошлом году мальтийцы добились рекордного показателя, установив серию из семи матчей без поражений (четыре победы и три ничьи).

При этом серия сборной России была совершенно противоположной — шесть игр без побед (три ничьи и три поражения). Начало встречи осталось за хозяевами, однако, россияне достаточно быстро преобразовали в гол первую же опасную атаку — отличился капитан Артем Дзюба, по количеству мячей за национальную команду (27) обошедший Владимира Бесчастных. Отметился взятием ворот и Марио Фернандес, получивший передачу от Дзюбы. После перерыва мальтийцы смогли отыграть один мяч усилиями Джозефа Мбонга, воспользовавшегося грубой ошибкой Алексея Ионова, и были близки к тому, чтобы счет сравнять. В концовке встречи все вопросы о победителе снял Александр Соболев — 3:1.

Мы взяли три очка, которые планировали. Первый тайм понравился больше не потому, что забили два мяча, а потому, что были более организованными. Второй тайм начали не так, пропустили гол, взяли игру под контроль и забили третий. Были шероховатости, мы долго не играли вместе. Те же легионеры не были на сборе в Сочи, на тактических тренировках, поэтому определенные проблемы в организации игры были. Главное — победа и первое место в группе.
Станислав Черчесов
главный тренер сборной России

Продолжение в Сочи

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Россия победила Словению, Дзюба оформил дубль
Футбол

ЧМ-2022. Отборочные. Европа
Группа H, 27.03.2021, 17:00

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Сборная Словении в первом туре преподнесла главный сюрприз в группе, обыграв серебряных призеров чемпионата мира-2018 хорватов со счетом 1:0. И доказать, что подобное не было случайностью, обидчику российской команды в стыковых матчах за путевку на чемпионат мира-2010 предстояло в Сочи. В этой игре Черчесов смог рассчитывать на пропустившего матч с Мальтой Магомеда Оздоева, дебютировал в стартовом составе Рифат Жемалетдинов, в первой игре впервые надевший майку сборной.

Изменив тактическую схему на 5−4−1, российская команда стала действовать увереннее. И, так же как и тремя днями ранее, уже к 35-й минуте вела со счетом 2:0. Дублем отметился лидер сборной России Дзюба. Словенцы ответили достаточно быстро — индивидуальным мастерством блеснул Йосип Иличич, с дальней дистанции забивший Антону Шунину. Ближе к концу матча на помощь опрометчиво вышедшему из ворот российскому голкиперу пришли защитники, и счет остался прежним — 2:1 в пользу хозяев. Еще одним дебютантом в сборной России стал 19-летний Максим Мухин, появившийся на поле на 86-й минуте.

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«Настрой был сумасшедшим, потому что не слишком удачной в плане содержания игры вышла встреча с Мальтой. Было много разговоров и критики. Мы готовились, настраивались и безумно счастливы, сегодня был единый коллектив. Все бились и сражались за каждый клочок поля, в команде сегодня одни бойцы — горжусь ими безумно. Огромное спасибо стране, мы чувствуем поддержку тех, кто на стадионе и у телевизора. Надеюсь, порадовали народ. А злопыхатели — крепитесь», — подвел итог встречи Дзюба.

Шлагбаум от Словакии

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Сборная России проиграла Словакии
Футбол

ЧМ-2022. Отборочные. Европа
Группа H, 30.03.2021, 21:45

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К заключительной игре сборная России подошла в хорошем настроении. Победа над словаками отправила бы команду на долгий перерыв уверенным лидером в группе, и даже ничья со стратегической точки зрения выглядела вполне нормальным вариантом. Начав матч тем же составом, что выходил в Сочи, добиться результата не удалось. В первом тайме у гостей не получалось ничего, тогда как словаки использовали свой единственный шанс — отличился Милан Шкриньяр.

После перерыва российская команда усилила давление на соперника и после выхода на замену Соболева смогла создать голевой момент: Дзюба выскочил один на один, но замешкался и вратарь выбил мяч из-под ног. В следующей атаке россияне все же забили — первым на добивании оказался Марио Фернандес, записавший второй гол на свой счет в мартовских матчах.

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Гол немного расслабил команду, и она пропустила во второй раз — бывший игрок «Зенита» Роберт Мак совершил сольный проход в штрафной и, обыграв трех защитников, установил окончательный счет — 2:1 в пользу словаков. Сборная России потерпела первое поражение.

«Мы выиграли два матча и набрали хороший ход. Обидно, что Словакия, находясь в таком состоянии, выиграла не по игре, но у них была двойная мотивация. Могли их добить. Жаль, не добили эту троицу, не одержали три победы. Хотелось завершить этот цикл с тремя победами. Но ничего, впереди еще матчи, будем набирать как можно больше очков», — заявил после матча полузащитник Алексей Миранчук.

Следующий матч отбора сборная России проведет 1 сентября дома против хорватов.

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