Украина — первый соперник Казахстана под эгидой УЕФА. Исторический гол Карповича, Шевченко на трибунах и обидный штрафной Тимощука в концовке

И если действующие чемпионы мира посетили Казахстан впервые, а боснийцы только приедут, то сборным Финляндии и Украины уже доводилось это делать. Причем команда из бывшего СССР стала первым соперником Казахстана в дебютном турнире под эгидой УЕФА. Речь идет об отборе на ЧМ-2006.
Для Казахстана, недавно перешедшего из азиатской конфедерации в УЕФА, этот цикл был крайне важным. Воюя за путевку на чемпионат мира в составе АФК, команда в двух циклах (отборы на мундиали 1998-го и 2002-го) не проиграла ни одной из семи домашних игр. Однако с тех пор она сильно поменялась: прошло два года, Вахида Масудова на посту тренера сменил сначала Леонид Пахомов, а затем Сергей Тимофеев, да и состав обновился более чем на половину.
Украина-Казахстан-
Турнир начался в 2004-м. Группа попалась сильная: там были Турция (бронзовый призер предыдущего мундиаля), Дания, Греция (действующие чемпионы Европы), Украина, Грузия и Албания.
Первые игры Казахстан пропускал из-за нечетного количества команд в группе. Вместо этого команда провела сборы и сыграла вничью с «Жетысу».
Во втором же туре предстояло встретиться в Алматы с украинцами. За несколько дней до игры казахстанские сборники встретились с олимпийскими призерами: те постарались замотивировать футболистов.
8-го сентября реконструированный ради игр такого уровня Центральный был забит под завязку: насчитали 24 500 зрителей. Посмотреть на игру решили даже президент Назарбаев и его чешский коллега Вацлав Клаус (приезжал с официальным визитом).
Казахстан: Новиков, Фамильцев, Авдеев, Ирисметов, Дубинский, Смаков (к) (Мусин, 70), Карпович, Балтиев, Чичулин (Уразбахтин, 50), Низовцев, Тлешев (Родионов, 61).
Запасные: Морев, Булешев, Жумаскалиев, Сергиенко.
Украина: Шовковский, Несмачный, Русол, Тимощук, Езерский, Закарлюка, Белик (Шелаев, 90+2), Гусин (к) (Ротань, 66), Гусев, Старостяк (Воронин, 49), Воробей.
Запасные: Рева, Матюхин, Радченко, Назаренко.
Разочарование болельщиков вызвало отсутствие главной звезды украинцев, форварда «Милана» и будущего обладателя «Золотого мяча» Андрея Шевченко. Тот потянул мышцу на тренировке и не успел восстановиться, поэтому наблюдал за исторической для Казахстана встречей из вип-ложи.
Подопечные Олега Блохина были менее свежими, чем хозяева: сказывалась игра первого тура против Дании, где они не без труда добыли гостевую ничью.
Однако это не помешало им открыть счет уже на 14-й минуте: забил молодой дебютант сборной Алексей Белик.
Хозяева же, хоть и начали матч с того, что заработали угловой, быстро приняли роль обороняющихся. Соперник создавал очень много моментов, так что получалось неплохо.
Неожиданно на 35 минуте Руслан Балтиев головой скинул мяч Андрею Карповичу. Тот нанес точный удар из штрафной, распечатав ворота Александра Шовковского. Казахстан забил свой первый гол в европейских соревнованиях.
Спустя 16 лет уже ставший тренером Карпович признается, что эмоции от этого исторического гола все те же.
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Блохин усилил атаку, выпустив Воронина. Напор гостей усилился, однако защите казахстанцев удавалось справляться с ним, несмотря на обилие опасных моментов: где-то тащил Юрий Новиков, где-то мяч пролетал мимо ворот.
Казалось бы, дело идет к ничьей — для Казахстана это стало бы достойным стартом. Однако в компенсированное время гости заработали штрафной. Анатолий Тимощук (для которого впоследствии этот стадион станет домашним: в 2015 он перейдет в «Кайрат») мощно пробил в стенку, после чего Руслан Ротань успел на добивании, забив, как и Белик, свой первый мяч за сборную. 1:2 в пользу сборной Украины.
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Блохин после игры похвалил хозяев: «Победа нам досталась с колоссальным трудом. Если другие участники второй отборочной группы думают, что будут приезжать сюда за легкими очками, то они заблуждаются. Желаю вашей команде удачи. Вы отнюдь не аутсайдеры, главное — бороться до конца».
Тем не менее, коуч казахстанцев не был столь оптимистичен:
— Перед командой по-прежнему стоит задача выхода в финальную часть ЧМ-2006?
— Это же просто смешно. Если Украина с ее исполнителями 10 лет никуда не может выйти, нам-то куда? У нас ни полей нет, ни баз, нужно же реально смотреть на вещи.
Так и вышло: через месяц команду Тимофеева разгромили в Турции (0:4), после чего Казахстан проиграл все матчи цикла, кроме одного: Давид Лория потащил пенальти в ответной игре с Грузией и помог добыть безголевую ничью. Ответный матч с Украиной также закончился поражением: в Киеве гости пропустили первый гол от Шевченко, а затем забили второй сами себе.
Украинцы заняли первое место, в первый и пока единственный раз отобравшись на мундиаль. В Германии они дошли до четвертьфинала, где проиграли сборной Италии — будущим чемпионам мира.
В конце цикла Тимофеев покинул команду, а на его место пришел Арно Пайперс.
Впоследствии команды встретятся еще дважды: они вместе пробовали пробиться на ЧМ в Африке. Команда Пайперса, а затем Шторка, вновь проиграет оба матча (1:3 дома и 1:2 на выезде).
Украине это не поможет: второе место в группе и проигрыш Греции в стыках.
Четыре матча, четыре поражения. Сможет ли Казахстан поправить статистику?