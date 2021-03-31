Мархель: Опустили руки, перестали играть. Для меня, как для главного тренера, это большая неожиданность

— Можно только принести извинения. Игра нам полностью не удалась. Из того, что мы запланировали, ничего не получилось реализовать. Потому и такой плачевный результат. Тяжело говорить.

— Какой был план на игру?

— План был плотно играть в обороне. Не давать сопернику получать мяч в зоне атаки, чтобы не было проникающих передач. И выдвигаться в атаку, быструю контратаку. Ни того, ни другого не получилось.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--1789c4ee9b5248ffcdc9" data-vnd="1789c4ee9b5248ffcdc9" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=1789c4ee9b5248ffcdc9" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

— Как вы оцениваете физические кондиции игроков?

— Тяжело по таким играм оценивать физические кондиции. Ход игры такой был, что нам было тяжело. Особенно после третьего пропущенного мяча. Пытались внести коррективы, но, к сожалению, не получилось. Я с себя вины не снимаю. Я этих ребят приглашал в сборную, настраивал. Наверное, что-то было не так. Но на скорую руку делать выводы не нужно. Надо всем остыть и проанализировать, почему так произошло.

— Игрокам хватает мотивации?