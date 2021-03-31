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12:13 (мск), источник: Прессбол

Мархель: Опустили руки, перестали играть. Для меня, как для главного тренера, это большая неожиданность

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель подвел черту под провальным матчем мировой квалификации с бельгийцами (0:8).

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Источник: Reuters

— Можно только принести извинения. Игра нам полностью не удалась. Из того, что мы запланировали, ничего не получилось реализовать. Потому и такой плачевный результат. Тяжело говорить.

— Какой был план на игру?

— План был плотно играть в обороне. Не давать сопернику получать мяч в зоне атаки, чтобы не было проникающих передач. И выдвигаться в атаку, быструю контратаку. Ни того, ни другого не получилось.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Как вы оцениваете физические кондиции игроков?

— Тяжело по таким играм оценивать физические кондиции. Ход игры такой был, что нам было тяжело. Особенно после третьего пропущенного мяча. Пытались внести коррективы, но, к сожалению, не получилось. Я с себя вины не снимаю. Я этих ребят приглашал в сборную, настраивал. Наверное, что-то было не так. Но на скорую руку делать выводы не нужно. Надо всем остыть и проанализировать, почему так произошло.

— Игрокам хватает мотивации?

— Если не хватает мастерства, надо как-то мотивировать себя. Сегодняшняя игра показала, что мотивации нет. Опустили руки и практически перестали играть. Для меня, как для главного тренера, это большая неожиданность. Таких провалов мы не могли даже в страшном сне себе представить, — цитирует официальный сайт БФФ.

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