Мархель: Опустили руки, перестали играть. Для меня, как для главного тренера, это большая неожиданность
Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель подвел черту под провальным матчем мировой квалификации с бельгийцами (0:8).
Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель подвел черту под провальным матчем мировой квалификации с бельгийцами (0:8).
— Можно только принести извинения. Игра нам полностью не удалась. Из того, что мы запланировали, ничего не получилось реализовать. Потому и такой плачевный результат. Тяжело говорить.
— Какой был план на игру?
— План был плотно играть в обороне. Не давать сопернику получать мяч в зоне атаки, чтобы не было проникающих передач. И выдвигаться в атаку, быструю контратаку. Ни того, ни другого не получилось.
— Как вы оцениваете физические кондиции игроков?
— Тяжело по таким играм оценивать физические кондиции. Ход игры такой был, что нам было тяжело. Особенно после третьего пропущенного мяча. Пытались внести коррективы, но, к сожалению, не получилось. Я с себя вины не снимаю. Я этих ребят приглашал в сборную, настраивал. Наверное,
— Игрокам хватает мотивации?
— Если не хватает мастерства, надо