«Тренер поплыл»: за что критиковали Черчесова после поражения России

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Сборная России потерпела первое поражение в отборочном цикле чемпионата мира — 2022, проиграв национальной команде Словакии на выезде со счетом 1:2. Теперь подопечные Станислава Черчесова делят первое место по очкам в группе H с действующими вице-чемпионами мира — хорватами, но уступают им по дополнительным показателям.

Наставник национальной команды, говоря об этом поражении, отметил, что у в сборной не было недооценки соперника, однако большую роль сыграл первый мяч, который сборная России пропустила со «стандарта» на 38-й минуте. Отличился защитник «Интера» Милан Шкриньяр. На 71-й минуте Марио Фернандес смог сравнять счет, однако уже через три минуты Словакия вновь вышла вперед благодаря голу бывшего игрока «Зенита» Роберта Мака. Специалист также заявил, что соперники оказались удачливее.

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«Не сказал бы, что мы недооценили Словакию. Мы готовились к игре, знаем, чем они хороши, знаем, что они хороши на стандартных положениях. К сожалению, пропустили как раз со “стандарта”. Игра немного стала на руку словакам. Они могли отойти и контратаковать. Мы поменяли систему в перерыве, потом по ходу игры еще раз. Забили великолепный гол, оказывали давление, но, к сожалению, вновь сыграли неудачно в обороне и пропустили второй мяч. Думаю, на нашем уровне простых игр не бывает, и нюансы решают многое. Словаки оказались удачливее. В какой-то степени им повезло», — заявил Черчесов.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/xHkdd8h4mKs" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Также специалист назвал одну из главных проблему национальной команды: футболисты недостаточно быстро выходили из обороны в атаку, так что соперники успевали спокойно их встретить.

«Мы немного медленно развивали свои атаки, особенно в первом тайме: словаки успевали откатиться назад, вставали в позиции, поэтому нам было сложно пройти. Это единственный момент, который мне не понравился. Результат может быть разным, но мы хотели играть в более динамичный футбол, что во втором тайме вы и увидели. В первом тайме нам это не удалось. Естественно, это дало свои плоды для словаков», — отметил тренер.

В матче Черчесов также сделал достаточно странную рокировку: в перерыве на поле появился полузащитник Андрей Мостовой, заменивший Юрия Жиркова, однако отыграл он всего 20 минут, после чего была проведена обратная замена — вместо хавбека на поле вышел нападающий Александр Соболев.

Специалист объяснил это тем, что Мостовой не вписался в схему 4−3−1−2 с ромбом в середине, где нужен был второй нападающий. Однако такие действия не показались логичными бывшему игроку сборной России Александру Мостовому.

Я лично таких ходов не понимаю. Может, Черчесов решил убрать того, у кого мало авторитета? Алексея Миранчука же он тоже выпустил, но его же не заменишь обратно, а то ведь и фыркнуть может. Мне вообще не показалась эта замена логичной. Андрей вместе с Миранчуком хорошо вышли, добавили в игре сборной. Начали поддушивать Словакию. Всегда странно, когда идет обратная замена. Это же не хоккей. Александр Мостовой бывший футболист сборной России

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Действиями Черчесова остался недоволен и бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко. При этом функционер раскритиковал специалиста не только за эту замену, но и в целом, отметив, что прогресса в команде никакого нет. По его мнению, на чемпионате Европы, который пройдет уже летом 2021 года, сборную ждет провал, если не будут произведены серьезные изменения.

«Меняет Мостового после 20 минут. Черчесов не владел игрой вообще. Видно, что какой-то нервяк. Я думаю, что главный тренер у нас поплыл. Мне кажется, что пора уже заканчивать. Он улетел в космос, не реагирует на критику со стороны никак.



У него позиция: “Я главный тренер, я за все отвечаю, это мой выбор”. Кто-то спросит с Черчесова за результаты? У нас в трех матчах был только один тайм, где было любо-дорого смотреть. Если с него нельзя спросить, значит, надо поставить человека, с которого можно это делать», — приводит слова Червиченко «Спорт-Экспресс».

Президент Российской премьер-лиги и вице-президент Российского футбольного союза Сергей Прядкин не увидел трагедии в произошедшем.

На мой взгляд, сборная России начала отборочную кампанию нормально, хотя, конечно, поражение от Словакии в равном и тяжелом матче достаточно обидное. Даже ничья, к которой мы были близки, позволила бы сохранить отрыв от соперников. Но в любом случае вся борьба впереди. Думаю, тренерский штаб Станислава Черчесова сделает правильные выводы. Сергей Прядкин президент РФС

Следующие матчи квалификационного цикла сборная России проведет уже после летнего чемпионата Европы. Осенью подопечные Черчесова сыграют с Хорватией (1 сентября), Кипром (4 сентября) и Мальтой (7 сентября).