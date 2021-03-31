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12:35 (мск), источник: Vesti.kz

«Казахи всегда оказывали серьезное сопротивление». Украинский журналист — о матче в Киеве и проблеме команды Шевченко

Он ожидает тяжелой игры для хозяев.

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Источник: AFP 2020

О недооценке сборной Казахстана со стороны Украины в матче отбора на ЧМ-2022 не может быть и речи, считает главный редактор Football24.ua Олег Бабий. В интервью корреспонденту Vesti.kz украинский журналист отметил, что для команды Андрея Шевченко может значить потеря очков.

— В каком психологическом состоянии подходит к матчу сборная Украины?

— От радости до горя — расстояние в три дня. После ничьей на поле чемпионов мира практически ни у кого не было сомнений, что мы обыграем Финляндию. Проблема не только в утраченной победе над финнами. Это — действительно достойный соперник, команда, которая за последние годы достигла серьезного прогресса. Проблема в том, каким досадным образом команда Шевченко потеряла два очка. На ровном месте, в элементарной ситуации, из-за грубой ошибки молодого защитника, на которого возлагаем огромные надежды. Это личная трагедия для Миколенко, шок для команды и всей страны. Поэтому настроение сейчас не самое лучшее.

— Рассматривается ли сборная Казахстана в качестве серьезного соперника?

Футбол

ЧМ-2022. Отборочные. Европа
Группа D, 31.03.2021, 21:45

Украина-Казахстан-

— Помню предыдущие матчи между Украиной и Казахстаном. Ни в одном из них украинцам легко не было. В какой форме не находились бы соперники, какой бы ни была разница в классе, казахи всегда оказывали серьезное сопротивление. Поэтому ни о какой недооценке не может быть и речи. Тем более после нашей неудачи с финнами. Вы — достойный оппонент.

— Вызывает ли опасения Казахстан?

— Пока мне трудно оценивать команду Байсуфинова. Тренер только недавно пришел, не совсем понятно, какой именно футбол он собирается прививать сборной Казахстана. Но в матче с Францией ваша команда мне понравилась. Не только плотно и надежно оборонялась, но и не боялась отвечать своими атаками. И это — против чемпионов мира!

Штурм эшелонированной обороны никогда не был фишкой сборной Украины. Нам гораздо проще, когда соперник дает свободные зоны и пространство для быстрых атак. Если Байсуфинов припаркует классический «автобус», у хозяев будут проблемы.

— Ваш прогноз на матч.

— Ожидаю тяжелой игры. Команда Шевченко будет желать убедительного реванша за предыдущую неудачу. Но если забить быстрый гол не удастся, это окажет дополнительное давление на психологию украинцев. И все же верю в победу Украины — 1:0 или 2:0. Нам некуда отступать. Еще одна потеря очков перечеркнет мечту о мундиале.

Матч между Украиной и Казахстаном пройдет в Киеве в ночь на 1 апреля. Начало игры — в 00:45 по времени Нур-Султана.

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