Сборная Армении вырвала победу у Румынии и возглавила отборочную группу ЧМ-2022

Хозяева поля вышли вперед на 56-й минуте, когда 20-летний полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян, вышедший на замену после перерыва, забил дебютный мяч в дебютной игре за национальную команду. Отыгрались румыны на 62-й минуте: счет сравнял Александру Чикылдэу, а через 10 минут он вывел гостей вперед, оформив дубль. Вскоре у сборной Румынии был удален Джордже Пушкаш. Воспользоваться численным преимуществом сборная Армении сумела на 86-й минуте, когда Вараздат Ароян сравнял счет. Почти сразу же хозяев получили право на пенальти и Тигран Барсегян забил победный мяч с 11-метровой отметки.