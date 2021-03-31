Сборная Армении вырвала победу у Румынии и возглавила отборочную группу ЧМ-2022
В 3-м туре группы J отборочного турнира чемпионата мира — 2022 сборная Армении в Ереване сыграла вничью с командой Румынии — 2:2.
В 3-м туре группы J отборочного турнира чемпионата мира — 2022 сборная Армении в Ереване сыграла вничью с командой Румынии — 2:2.
Хозяева поля вышли вперед на 56-й минуте, когда 20-летний полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян, вышедший на замену после перерыва, забил дебютный мяч в дебютной игре за национальную команду. Отыгрались румыны на 62-й минуте: счет сравнял Александру Чикылдэу, а через 10 минут он вывел гостей вперед, оформив дубль. Вскоре у сборной Румынии был удален Джордже Пушкаш. Воспользоваться численным преимуществом сборная Армении сумела на 86-й минуте, когда Вараздат Ароян сравнял счет. Почти сразу же хозяев получили право на пенальти и Тигран Барсегян забил победный мяч с 11-метровой отметки.
Сборная Армении выиграла три матча из трех на старте квалификации и вышла на первое место в своей группе, обойдя сборную Германии, которая сегодня сыграет с Северной Македонией.