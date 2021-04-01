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00:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Гол Натхо помог сборной Израиля разгромить Молдавию в матче отбора ЧМ-2022

В матче 3-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Молдавии принимала национальную команду Израиля.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча прошла на стадионе «Зимбру» в Кишинёве (Молдавия) и завершилась победой гостей со счётом 4:1.

За сборную Израиля голы забили Эран Захави, Манор Соломон, Мунас Даббур и Бибрас Натхо. Единственный гол за национальную команду Молдавии забил Кэтэлин Карп.

В других матчах группы F сборная Дании на выезде разгромила национальную команду Австрии со счётом 4:0, а Шотландия дома обыграла Фарерские острова (4:0).

Сборная Израиля набрала 4 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице группы F. Молдавия (1) — на 6-м месте. Лидером группы является Дания (9). Шотландия (5) — на 2-м месте, Австрия (4) располагается на 4-м месте, Фарерские острова (1) — на 5-м месте.

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Молдавия
1:4
Первый тайм: 1:1
Израиль
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