Гол Натхо помог сборной Израиля разгромить Молдавию в матче отбора ЧМ-2022

Встреча прошла на стадионе «Зимбру» в Кишинёве (Молдавия) и завершилась победой гостей со счётом 4:1.



За сборную Израиля голы забили Эран Захави, Манор Соломон, Мунас Даббур и Бибрас Натхо. Единственный гол за национальную команду Молдавии забил Кэтэлин Карп.



В других матчах группы F сборная Дании на выезде разгромила национальную команду Австрии со счётом 4:0, а Шотландия дома обыграла Фарерские острова (4:0).