Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
31.03
Греция
Грузия
11
Футбол. Чемпионат мира
31.03
Испания
Косово
31
Футбол. Чемпионат мира
31.03
Литва
Италия
02
Футбол. Чемпионат мира
31.03
Северная Ирландия
Болгария
00
Футбол. Чемпионат мира
31.03
Босния и Герцеговина
Франция
01
Футбол. Чемпионат мира
31.03
Украина
Казахстан
11
Футбол. Чемпионат мира
31.03
Австрия
Дания
04
Футбол. Чемпионат мира
31.03
Молдавия
Израиль
14
Футбол. Чемпионат мира
31.03
Шотландия
Фарерские острова
40
Футбол. Чемпионат мира
31.03
Андорра
Венгрия
14
Футбол. Чемпионат мира
31.03
Англия
Польша
21
Футбол. Чемпионат мира
31.03
Сан-Марино
Албания
02
Все события
Фоторепортажи
Триумф российских фигуристок на ЧМ
8«Порту» выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов
00:16 (мск), источник: ТАСС

Сборная Германии проиграла команде Северной Македонии в матче квалификации чемпионата мира

ТАСС, 31 марта. Сборная Германии дома уступила команде Северной Македонии в матче третьего тура квалификационного турнира к чемпионату мира по футболу 2022 года со счетом 1:2. Встречу обслуживала российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

Наверх
Источник: Reuters

В составе хозяев с пенальти мяч забил Илкай Гюндоган (63-я минута), у гостей отличились Горан Пандев (45) и Элиф Элмас (85). Ранее в другом матче группы J команда Армении одержала волевую победу над румынами (3:2), а исландцы победили сборную Лихтенштейна (4:1). В турнирной таблице группы лидируют армяне (9 очков), затем идут команды Северной Македонии (6), Германии (6), Румынии (3), Исландии (3) и Лихтенштейна (0).

Датчане разгромили австрийцев (4:0) в игре группы F, шотландцы крупно обыграли команду Фарерских островов (4:0), а сборная Израиля оказалась сильнее команды Молдавии (4:1). В турнирной таблице лидирует команда Дании (9), за ней располагаются сборные Шотландии (5), Израиля (4), Австрии (4), Фарерских островов (1) и Молдавии (1).

Сборная Англии обыграла поляков во встрече группы I (2:1), команда Венгрии разгромила сборную Андорры (4:1), а албанцы переиграли футболистов из Сан-Марино (2:0).

Англичане лидируют в таблице (9), вторыми идут венгры (7), третьими — албанцы (6), четвертыми — поляки (4), пятыми — андоррцы (0), шестыми — представители Сан-Марино (0).

В группе D команда Франции победила сборную Боснии и Герцеговины (1:0), а украинцы сыграли вничью с казахстанцами (1:1); французы лидируют в группе (7), далее идут украинцы (3), финны (2), боснийцы (1) и казахстанцы (1). Греки и грузины разошлись миров в матче группы В (1:1), ничью сборной Грузии принес гол игрока казанского «Рубина» Хвичи Кварацхелии; испанцы победили сборную Косова (3:1). В таблице лидирует команда Испании (7), за ней расположились сборные Швеции (6), Греции (2), Грузии (1) и Косова (0).

В группе С итальянцы оказались сильнее литовцев (2:0), сборные Северной Ирландии и Болгарии сыграли вничью (0:0). Итальянцы идут первыми в группе (9), затем идут швейцарцы (6), представители Северной Ирландии (1), болгары (1) и литовцы (0).

Германия
1:2
Первый тайм: 0:1
Македония
 "Все было очень красиво сказано, а в итоге передано господину, чье отношение к России прекрасно известно"
Россиянин принес извинения за свой поступок, однако его репутация заметно пострадала
Молодежная сборная России вылетела с Евро-2021
Лучший боец UFC отказался драться с новым чемпионом за 10 млн
«Адмирал» вернется в КХЛ, «Торпедо» опять переехало на Запад
Черчесов — о старте отбора ЧМ-2022 и обнимашках Марио и Джикии
Сборная Армении возглавила отборочную группу ЧМ-2022
Право на жизнь: поможем молодому спортсмену
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь