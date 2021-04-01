Сборная Германии проиграла команде Северной Македонии в матче квалификации чемпионата мира

В составе хозяев с пенальти мяч забил Илкай Гюндоган (63-я минута), у гостей отличились Горан Пандев (45) и Элиф Элмас (85). Ранее в другом матче группы J команда Армении одержала волевую победу над румынами (3:2), а исландцы победили сборную Лихтенштейна (4:1). В турнирной таблице группы лидируют армяне (9 очков), затем идут команды Северной Македонии (6), Германии (6), Румынии (3), Исландии (3) и Лихтенштейна (0).

Датчане разгромили австрийцев (4:0) в игре группы F, шотландцы крупно обыграли команду Фарерских островов (4:0), а сборная Израиля оказалась сильнее команды Молдавии (4:1). В турнирной таблице лидирует команда Дании (9), за ней располагаются сборные Шотландии (5), Израиля (4), Австрии (4), Фарерских островов (1) и Молдавии (1).

Сборная Англии обыграла поляков во встрече группы I (2:1), команда Венгрии разгромила сборную Андорры (4:1), а албанцы переиграли футболистов из Сан-Марино (2:0).

Англичане лидируют в таблице (9), вторыми идут венгры (7), третьими — албанцы (6), четвертыми — поляки (4), пятыми — андоррцы (0), шестыми — представители Сан-Марино (0).

В группе D команда Франции победила сборную Боснии и Герцеговины (1:0), а украинцы сыграли вничью с казахстанцами (1:1); французы лидируют в группе (7), далее идут украинцы (3), финны (2), боснийцы (1) и казахстанцы (1). Греки и грузины разошлись миров в матче группы В (1:1), ничью сборной Грузии принес гол игрока казанского «Рубина» Хвичи Кварацхелии; испанцы победили сборную Косова (3:1). В таблице лидирует команда Испании (7), за ней расположились сборные Швеции (6), Греции (2), Грузии (1) и Косова (0).