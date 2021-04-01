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8«Порту» выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов
00:07 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана сыграла вничью с Украиной и набрала первые очки в отборе ЧМ-2022

Сборная Казахстана по футболу сыграла вничью с Украиной и набрала первые очки в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

Встреча в Киеве завершилась со счетом 1:1. Украинцы вышли вперед на 20-й минуте — гол забил Роман Яремчук, которому ассистировал капитан сборной Украины и футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко.

В первом тайме футболисты сборной Казахстана заработали сразу три предупреждения, отличились Нуралы Алип (6-я минута), Айбол Абикен (36-я) и Серикжан Мужиков (43-я). А перед вторым таймом Талгат Байсуфинов произвел сразу три замены — на поле вместо Тимура Досмагамбетова, Асхата Тагыбергена и Айбола Абикена вышли Марат Быстров, Рамазан Оразов и Ян Вороговский.

В итоге это принесло свои плоды и на 59-й минуте сборной Казахстана сравняла счет, а автором первого мяча в отборе на ЧМ-2022 стал Серикжан Мужиков.

Стоит отметить, что перед матчем появилась информация, что ставший лучшим игроком встречи с Францией 30-летний голкипер Александр Мокин объявил о завершении карьеры в сборной Казахстана.

Следующий матч в отборочном турнире ЧМ-2022 сборная Казахстана проведет 1 сентября, когда примет Украину в родных стенах.

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Украина
1:1
Первый тайм: 1:0
Казахстан
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