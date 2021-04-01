Лев рассказал, когда примет решение о возможном возвращении Хуммельса и Мюллера в сборную Германии

Немцы потерпели домашнее поражение в квалификации к ЧМ впервые за 20 лет.

«Наше разочарование огромно. Мы просто устали сегодня. У нас не было свежести, мы допустили слишком много ошибок и были медленными.

Соперник оборонялся глубоко, и мы не смогли найти решений. В целом это было разочаровывающее выступление.