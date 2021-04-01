Лев рассказал, когда примет решение о возможном возвращении Хуммельса и Мюллера в сборную Германии
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал поражение своей команды от сборной Северной Македонии в квалификации ЧМ-2022.
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал поражение своей команды от сборной Северной Македонии в квалификации ЧМ-2022.
Немцы потерпели домашнее поражение в квалификации к ЧМ впервые за 20 лет.
«Наше разочарование огромно. Мы просто устали сегодня. У нас не было свежести, мы допустили слишком много ошибок и были медленными.
Соперник оборонялся глубоко, и мы не смогли найти решений. В целом это было разочаровывающее выступление.
Можно ли ожидать возвращения в сборную Хуммельса и Мюллера? На этот вопрос нельзя ответить сейчас. Решение будет приниматься в мае, — цитирует Лева Bayern & Germany.