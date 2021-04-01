Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
31.03
Греция
Грузия
11
Футбол. Чемпионат мира
31.03
Испания
Косово
31
Футбол. Чемпионат мира
31.03
Литва
Италия
02
Футбол. Чемпионат мира
31.03
Северная Ирландия
Болгария
00
Футбол. Чемпионат мира
31.03
Босния и Герцеговина
Франция
01
Футбол. Чемпионат мира
31.03
Украина
Казахстан
11
Футбол. Чемпионат мира
31.03
Австрия
Дания
04
Футбол. Чемпионат мира
31.03
Молдавия
Израиль
14
Футбол. Чемпионат мира
31.03
Шотландия
Фарерские острова
40
Футбол. Чемпионат мира
31.03
Андорра
Венгрия
14
Футбол. Чемпионат мира
31.03
Англия
Польша
21
Футбол. Чемпионат мира
31.03
Сан-Марино
Албания
02
Все события
Фоторепортажи
Триумф российских фигуристок на ЧМ
8«Порту» выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов
00:59 (мск), источник: Sport24

Лев рассказал, когда примет решение о возможном возвращении Хуммельса и Мюллера в сборную Германии

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал поражение своей команды от сборной Северной Македонии в квалификации ЧМ-2022.

Наверх

Немцы потерпели домашнее поражение в квалификации к ЧМ впервые за 20 лет.

«Наше разочарование огромно. Мы просто устали сегодня. У нас не было свежести, мы допустили слишком много ошибок и были медленными.

Соперник оборонялся глубоко, и мы не смогли найти решений. В целом это было разочаровывающее выступление.

Можно ли ожидать возвращения в сборную Хуммельса и Мюллера? На этот вопрос нельзя ответить сейчас. Решение будет приниматься в мае, — цитирует Лева Bayern & Germany.

Германия
1:2
Первый тайм: 0:1
Македония
 Инвалид-колясочник высмеял красавицу-легкоатлетку, пожаловавшуюся на эмоциональное выгорание
Депутат Госдумы публично унизил Бузову. Она хотела спеть гимн России на Олимпийских играх
Молодежная сборная России вылетела с Евро-2021
Германия проиграла Северной Македонии в квалификации ЧМ-2022
Лучший боец UFC отказался драться с новым чемпионом за 10 млн
«Адмирал» вернется в КХЛ, «Торпедо» опять переехало на Запад
Черчесов — о старте отбора ЧМ-2022 и обнимашках Марио и Джикии
Сборная Армении возглавила отборочную группу ЧМ-2022
Право на жизнь: поможем молодому спортсмену
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь