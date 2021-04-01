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09:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Армения лидирует с тремя победами, еще одна ничья Украины, а 37-летний Пандев шокировал Германию на глазах Карасева

Обзор состоявшихся в среду в Европе матчей отборочного цикла ЧМ-2022.

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Источник: AFP 2020

Ничейный синдром Украины

Группа D

ЧМ-2022. Отборочные. Европа
Группа D, 31.03.2021, 21:45

Босния и Герцеговина0Франция1

ЧМ-2022. Отборочные. Европа
Группа D, 31.03.2021, 21:45

Украина1Казахстан1

Чемпионы мира в этом цикле смотрятся даже слишком прагматично. Украина французов за это наказала, с Казахстаном все сложилось проще, а против Боснии снова пришлось непросто. Нули на табло в первой тайме сохранил невероятный сэйв Ллориса, который сравнялся по числу матчей за сборную с Тьерри Анри (123). Впереди этой пары только сыгравший за национальную команду 142 раза Лилиан Тюрам.

Еще один исторический и важнейший для этой игры момент — 35-й гол Гризманна за сборную. Форвард «Барселоны» обошел Давида Трезеге и вышел на четвертое место в списке снайперов всех времен. Ближайший ориентир — отличившийся 41 раз Мишель Платини. У рекордсмена — Анри — на десять точных ударов больше.

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Команда Дидье Дешама впервые в истории одержала восемь побед подряд на чужих полях и просто берет свое, тогда как конкуренты продолжают оступаться. Еще неделю назад Украину хвалили за ничью в Париже, а сейчас команда Андрея Шевченко под огнем критики. В двух кряду домашних матчах она упустила победы, хотя после того, как в среду Зинченко и Яремчук организовали первое взятие ворот, в это невозможно было поверить. Однако больше Казахстан не пропустил, а Мужиков эффектным обводящим ударом отправил мяч в дальний угол. После достойной игры с Францией это, кстати, совершенно не удивляет.

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Группа DИВНПМО
1. Франция32104–17
2. Украина30303–33
3. Финляндия20203–32
4. Босния и Герцеговина20112–31
5. Казахстан20111–31

Форвард «Краснодара» — новый герой Армении

Группа J

ЧМ-2022. Отборочные. Европа
Группа J, 31.03.2021, 19:00

Армения3Румыния2

ЧМ-2022. Отборочные. Европа
Группа J, 31.03.2021, 21:45

Германия1Македония2

ЧМ-2022. Отборочные. Европа
Группа J, 31.03.2021, 21:45

Лихтенштейн1Исландия4

Армения — главное открытие отборочного цикла. Главный тренер Хоакин Капаррос поменял не только игру, но и психологию команды, которая выходит играть на победу без оглядки на отсутствие главной звезды — Генриха Мхитаряна. Показательно, что в игре с Румынией армяне поменяли трех футболистов уже в перерыве, и все замены были направлены на усиление атаки. Один верный момент хозяева упустили, а потом — после паса ростовчанина Байрамяна — инициативу на себя взял Сперцян, и фортуна вознаградили его за смелость. Двойной рикошет, и мяч от штанги влетел в сетку.

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Возможно, хозяевам не хватало здорового прагматизма. При счете 1:0 они продолжали без устали атаковать и позволили румынам выйти вперед. Однако армянская команда не сломались и, получив численное преимущество после удаления Пушкаша, перевернула игру. Сначала отличился оказавшийся на позиции центрфорварда экс-защитник «Урала» Ароян, а потом настырность Сперцяна привела к назначения пенальти. Девять очков в трех турах — фантастический результат для сборной Армении, которая к тому же впервые в своей истории выиграла пять матчей подряд.

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Казалось, этой команде суждено лишь три часа быть единоличным лидером. В осечку Германии было невозможно поверить, однако немцы не безупречны, и до осени Армения останется первой. Да, команда Йоахима Лева давила и владела преимуществом, а Горецка из отличной позиции попал в перекладину, но когда Сергей Карасев дал свисток на перерыв, на табло горели цифры 0:1. Хозяева потеряли перед воротами 37-летнюю македонскую легенду Пандева, и шансов у Тер Штегена не было.

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Отыгрались немцы, когда российский арбитр указал на 11-метровую отметку после фола на Сане, и вышедший на поле с капитанской повязкой Гюндоган не промахнулся. Перелом? Не тут то было! Вернер, находясь в убойной позиции, даже толком не попал по мячу.

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Прежде Германии такое не мешало. Она все равно побеждала, а тут еще один ляп в обороне позволил отличиться Эльмасу. Можно сказать, восстановилась справедливость, ведь на 76-й минуте Карасев ошибочно не наказал хозяев пенальти, когда рукой сыграл Эмре Джан. В итоге произошло почти невероятное, хотя, в отличие от гостевых матчей, дома немцы в отборах на чемпионат мира уже проигрывали. В 1985 году Португалии (0:1) и в 2001-м Англии (1:5). Македония в отличной компании.

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Но даже на таком сенсационном фоне добрых слов заслужил Лихтенштейн. Да, футбольный карлик снова проиграл, только у него есть повод для гордости, ведь Фрик отправил мяч в сетку прямым ударом с углового.

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Группа JИВНПМО
1. Армения33006–29
2. Македония32019–46
3. Германия32015–26
4. Румыния31025–63
5. Исландия31024–63
6. Лихтенштейн30031–100

Без Левандовски Польша не взяла «Уэмбли»

Группа I

ЧМ-2022. Отборочные. Европа
Группа I, 31.03.2021, 21:45

Англия2Польша1

ЧМ-2022. Отборочные. Европа
Группа I, 31.03.2021, 21:45

Андорра1Венгрия4

ЧМ-2022. Отборочные. Европа
Группа I, 31.03.2021, 21:45

Сан-Марино0Албания2

К сожалению, едва ли не самый ожидаемый матч дня между Англией и Польшей обошелся без противостояния двух экстраординарных нападающих. Левандовски из-за повреждения колена выбыл на месяц и отложил вопрос подъема на второе место в рейтинге лучших снайперов в истории европейских отборочных циклов. Сейчас поляка отделяют от Андрея Шевченко два забитых мяча.

Так что в Лондоне главной звездой атаки был Кейн, забивший с заработанного Стерлингом пенальти. Это уже десятый мяч нападающего за сборную, забитый с 11-метровой отметки, что является новым рекордом. Позади остался Фрэнк Лэмпард, которому предрекают назначение на пост главного тренера молодежной сборной.

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Возможно, этого хватило бы для победы, однако дикую ошибку допустил Стоунз. Потеряв мяч у собственной штрафной, он позволил полякам отыграться первым же попаданием в створ ворот. Голкипер англичан Поуп явно не был готов к такому подвоху, и в седьмом матче за сборную впервые пропустил. Но, в конце концов, Стоунз сам сломал и сам же починил: при подаче углового сделал скидку на партнера по обороне Магуайра, и тот вогнал мяч под перекладину.

«Уэмбли» остается неприступной крепостью. В отборочных турнирах чемпионатов мира и Европы англичане не проигрывают здесь ровно 30 матчей, и последний двадцать из них завершились победами команды «Трех львов».

Группа IИВНПМО
1. Англия33009–19
2. Венгрия321010–47
3. Албания32013–26
4. Польша31117–54
5. Андорра30031–80
6. Сан-Марино30030–100

Новая Испания

Группа В

ЧМ-2022. Отборочные. Европа
Группа B, 31.03.2021, 21:45

Испания3Косово1

ЧМ-2022. Отборочные. Европа
Группа B, 31.03.2021, 21:45

Греция1Грузия1

Испанцы упустили победу над греками и в добавленное арбитром время добыли три очка в Тбилиси, однако сейчас «Красная фурия» решила не трепать нервы болельщикам. Дани Ольмо в этот раз отличился уже в первом тайме, забив красивейший гол ударом в дальнюю «девятку».

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К подобному, как и к регулярным успехам удвоившего счет Феррана Торреса, уже начинаешь привыкать. А вот результативный пас 18-летнего полузащитника «Барселоны» Педри в форме сборной увидели впервые. Учитывая молодость авторов голов (22 и 21 год), можно констатировать — испанское будущее уже наступило.

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Интригу, правда, решил оживить Унаи Симон, попытавшийся сыграть в стиле Нойера. Однако копия всегда хуже оригинала. Все закончилось потерей, и Халими забил гол дня, забросив мяч в ворота почти с центра поля. Впрочем, Херард Морено быстро всех успокоил.

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Что касается сборной Грузии, то ей хотелось посочувствовать в прошлом туре. Впрочем, с психологической устойчивостью у команды все в порядке. Она пережила и поражение на последних секундах, и автогол в Салониках. Всего через две минуты Кварацхелия явил себя во всей красе, и принес волевую ничью голом после эффектного сольного прохода.

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Группа BИВНПМО
1. Испания32106–37
2. Швеция22004–06
3. Греция20202–22
4. Грузия30122–41
5. Косово20021–60

Манчини идет на великий рекорд

Группа С

ЧМ-2022. Отборочные. Европа
Группа C, 31.03.2021, 21:45

Литва0Италия2

ЧМ-2022. Отборочные. Европа
Группа C, 31.03.2021, 21:45

Северная Ирландия0Болгария0

Италия снова выиграла, а Роберто Манчини повторил результат Марчело Липпи. Эти специалисты начали работу со «Скуадрой адзуррой» с 25 матчей без поражений. Правда, до национального рекорда потребуется удачно сыграть на чемпионате Европы, который станет полноценной проверкой для обновленной Манчини команды. Лучшая серия из 30 встреч без осечек пришлась на период с 1935 по 1939 год. Золотое время Италии, выигравшей два чемпионата мира под началом великого Витторио Поццо.

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Ну, а матч Северной Ирландии примечателен тем, что эта игра стала 126-й для полузащитника Стивена Дэйвиса. Это — британский рекорд, которым прежде владел знаменитый в прошлом голкипер сборной Англии Питер Шилтон.

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Группа CИВНПМО
1. Италия33006–09
2. Швейцария22004–16
3. Сев. Ирландия20110–21
4. Болгария30121–51
5. Литва20020–30

Стопроцентная Дания

Группа F

ЧМ-2022. Отборочные. Европа
Группа F, 31.03.2021, 21:45

Австрия0Дания4

ЧМ-2022. Отборочные. Европа
Группа F, 31.03.2021, 21:45

Молдавия1Израиль4

ЧМ-2022. Отборочные. Европа
Группа F, 31.03.2021, 21:45

Шотландия4Фарерские острова0

К Дании у нас особое внимание. И дело не в поражении молодежки. Это — главный конкурент в группе на Евро-2020, и скандинавы снова играли с заметным преимуществом. Удивительно, как им не удалось забить до перерыва, но в итоге Ольсен получил такую передачу от Дилэйни, что промахнуться было невозможно. После этого оборона Австрии рухнула, а Дания укрепила лидерство со стопроцентным результатом.

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Ее главный преследователь — воодушевленная выходом на Евро Шотландия. Главными героями у британцев в этот раз стали Макгинн, который после назначения главным тренером Стива Кларка неожиданной раскрылся в роли снайпера и забил уже 10 мячей, а также сделавший ассистентский хет-трик Тирни.

Группа FИВНПМО
1. Дания330014–09
2. Шотландия31207–35
3. Израиль31115–44
4. Австрия31115–74
5. Фареры30122–81
6. Молдавия30122–131

Андрей Кузичев

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