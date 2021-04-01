Безудержный Зинченко, абсолютный фарт и замены Байсуфинова. Как сборная Казахстана устояла в Киеве

Зинченко уничтожил полузащиту Казахстана в первом тайме

Капитан сборной Украины Александр Зинченко выглядел явным лидером своей команды на протяжении всего матча и особенно в первом тайме. Игрок «Манчестер Сити» в одиночку доминировал в средней линии, избавляясь от оппонентов благодаря умному движению без мяча.

Зинченко умудрялся не только разгонять атаки, но и принимал ключевые решения в финальной трети. К сожалению, наши центральные полузащитники — Асхат Тагыберген и Айбол Абикен — не справились с Александром, что, вероятно, привело к замене обоих по итогам первого тайма.

Зинченко совершил 124 касания с мячом (лучший показатель в матче), чтобы вы понимали, Мужиков, Оразов, Тагыберген и Абикен — все вместе — совершили меньше касаний, чем один украинец.

Украина могла забить больше пяти мячей в первом тайме.

Допуск ударов из штрафной со стороны сборной Казахстана был совершенно катастрофическим в первом тайме. Один Жуниор Мораес нанес четыре удара, находясь внутри штрафной. Также в голевых позициях в штрафной оставляли Яремчука, Кривцова и Зинченко. За матч Украина собрала 15 ударов из штрафной. Центральные защитники сборной Казахстана действовали в первом тайме медленно и не успевали накрывать соперников. Также совершенно потерялся в первом тайме Тимур Досмагамбетов, большое количество потерь с его стороны накладывалось на хаотичное движение и постоянную потерю позиции. Сразу после перерыва Байсуфинов заменил игрока «Ордабасы» на Марата Быстрова.

Замены Байсуфинова сработали

Сразу три перестановки по итогам первой половины матча действительно повлияли на рисунок игры сборной Казахстана. Рамазан Оразов, несмотря на дебютный матч и ответственную позицию, вошел в игру без нервов и добавил агрессии в средней линии — он собрал три фола за второй тайм, для примера — столько же фолили Мужиков, Тагыберген и Абикен все вместе. Ян Вороговский вновь вышел в полузащиту, занимая правый полуфланг, Ян показал хорошее движение, отдал предголевую передачу и стал настоящей тенью Зинченко во втором тайме, судя по всему, тренерский штаб дал ему задание персонально опекать лидера украинской сборной. Быстров также качественно улучшил игру на правом фланге, не терял позицию, активно подключался к атакам и успевал возвращаться назад.

Мужиков создал гол от начала до конца

Несмотря на улучшение игры сборной Казахстана во второй половине, с точки зрения контратак, у нас по-прежнему мало что получалось. Гол Серикжана Мужикова стал первым и единственным голевым моментом за всю игру. При этом хавбек «Тобола» был хорош не только в финальном решении той атаки, но и сам ее развил — именно его отбор на своей половине и дальнейшая передача разогнали тот контрвыпад команды. Кстати, обратите внимание на время, за 15 секунд Мужиков успел после отбора на своей половине добежать до чужой штрафной и нанести классный обводящий удар.

Покатилов провел очень качественный матч

Несмотря на то, что во втором тайме Казахстан стал играть с большей концентрацией и плотностью, а Украина наоборот сбавила в интенсивности, хозяева все равно создали достаточно моментов для взятия ворот. Два подозрения на пенальти, один явный голевой момент у Зубкова и еще один сверхопасный удар от него же из штрафной, момент у Яремчука — все это говорит о том, что Украина была сильнее Казахстана и во втором тайме. Но один из лучших матчей за сборную провел Стас Покатилов. Тут важно два компонента — вратарь «Кайрата» не допустил ни одной помарки при таком давлении и количестве ударов (по статистике Whoscored у Стаса девять сейвов за матч) и действительно спас команду в моменте с выходом один на один от Зубкова. Если провести параллели между Покатиловым с Украиной и Мокиным с Францией — выбор тут однозначный. Покатилов не ошибался и совершил спасение, которое прямым образом повлияло на исход матча. Перформанс Мокина с Францией тоже был эффектным, но там мы в итоге проиграли, а отраженный пенальти от Мбаппе это все-таки скорее личный повод для гордости для Мокина, а не для всей команды.

Итог