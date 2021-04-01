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13:46 (мск), источник: Чемпионат.com

Дешам: казахстанцев называли дилетантами — они отняли очки у Украины. Не такие и дилетанты

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал ситуацию, которая сложилась после 3-го тура группового этапа отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

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Источник: РИА "Новости"

«Всем сложно. Посмотрите на Казахстан, который, по мнению журналистов, был командой дилетантов. Им только что удалось сыграть вничью с Украиной. Не такие уж дилетанты, не так ли?» — сказал Дешам на пресс-конференции после матча с Боснией и Герцеговиной.

В 3-м туре группового этапа отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Украины сыграла вничью со сборной Казахстана. Встреча проходила на стадионе «НСК Олимпийский» в Киеве и завершилась со счётом 1:1. В другом матче группы D сборная Франции переиграла сборную Боснии и Герцеговины. Встреча проходила на стадионе «Грбавица» в Сараеве и завершилась со счётом 1:0. Единственный гол на 60-й минуте забил Антуан Гризманн.

Франция, набрав семь очков, занимает первое место в группе. Украина (3) — на втором месте. Финляндия (2) — третья, Босния (1) и Казахстан (1) занимают четвёртое и пятое места соответственно.

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Украина
1:1
Первый тайм: 1:0
Казахстан
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