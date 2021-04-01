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17:54 (мск), источник: Vesti.kz

«Радует, что не пинаем мяч вперед». Экс-тренер сборной Казахстана оценил матч отбора ЧМ-2022 с Украиной

Неожиданный результат получился в Киеве.

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Сборная Казахстана сумела отобрать очки у Украины в матче отбора на ЧМ-2022 за счет самоотдачи и фарта, считает экс-наставник национальной команды Ваит Талгаев. В интервью корреспонденту Vesti.kz он разобрал игру подопечных Талгата Байсуфинова, назвал ключевых футболистов в составе гостей и тех, кто не смог войти в игру.

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«Я уже говорил, что мне нравится в сборной — это самоотдача. Люди играют за страну, глаза горят и так далее. В матчах с такими командами важны фарт и удача, что и было с Украиной. Но это не умаляет достоинств сборной. В ее игре прослеживается определенный рисунок. Еще бы увидеть, как команда будет действовать в позиционной атаке, первым номером. Пока только контратаки, но они проходят. Опасения вызывало то, что у Украины спустя несколько минут после начала игры стали появляться моменты. Благо, они с убойных позиций не могли забить, плюс выручал Покатилов, Малый вынес мяч грудью из ворот. Отмечу, что не вписался в игру Досмагамбетов и Абикен. Они не могли разобраться, как играть с Зинченко, кто его будет перекрывать. Досмагамбетову было неудобно начинать атаки. Он левша, а надо отдавать пас правой ногой, он долго перекладывал мяч. Зинченко себя вольготно чувствовал. Во втором тайме, когда состоялись замены, там уже Вороговский и Быстров разобрались и вовремя перекрывали Зинченко — он уже не имел столько свободы и от него стало меньше исходить острых передач. В целом, во втором тайме Казахстан прибавил в движении, а Украина была более уставшая. У нее три игры все-таки.
Кроме того, получилась великолепная контратака с завершением Мужикова. Там и передача от Нургалиева была хорошая. Неплохо дебютировал Оразов. Сыграл на своем уровне, мячи не терял, был полезен в подыгрыше. Что хорошо, мы с такими игроками, как Оразов, Мужиков, Нургалиев, в атаку хотим через передачи выходить, а не пинаем мячи вперед. Если нас закрывают, то можем выйти за счет коротких пасов. Если противник не успевает организовать прессинг, то команда успевает выйти в атаку для конструктивной игры. Что касается Аймбетова, то он совсем не готов. Один раз успел убежать на скорости, но впечатление, что он не такой быстрый, как в прошлом году, не в той кондиции находится. Конечно, Абат старался прессинговать, чтобы остальная команда успевала отходить назад, но он далек от оптимальной формы», — заявил Талгаев.

Напомним, что матч в Киеве завершился со счетом 1:1. Гол в составе казахстанской команды забил Серикжан Мужиков.

Следующие игры пройдут 1 сентября. В этот день сыграют Казахстан — Украина, Франция — Босния.

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Украина
1:1
Первый тайм: 1:0
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