«Очень болезненная ничья». Экс-игрок сборной Украины — о матче с Казахстаном в отборе ЧМ-2022
По его словам, хозяева немного упустили нить игры.
По его словам, хозяева немного упустили нить игры.
Бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко поделился своим мнением по поводу прошедшего матча в Киеве с Казахстаном (1:1) в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Он считает, что после пропущенного мяча хозяева чуть упустили нить игры.
«Очень болезненная ничья, которая приравнивается к поражению. Мы полностью переигрывали казахов: 70 процентов владения мячом, 15 ударов в створ… Потеряли очень важные очки. Мы играли очень здорово, создавали моменты, действовали агрессивно, был комбинационный футбол. Но вот этот нелепый гол убил все наши надежды. После счета 1:1 мы перестали выигрывать единоборства, играть компактно, начались непонятные навесы, проиграли центр поля, что немаловажно. Мы чуть упустили нить игры после пропущенного мяча», — приводит его слова Footballua.tv.
Напомним, что следующие матчи пройдут 1 сентября. В этот день сыграют Казахстан — Украина, Франция — Босния.