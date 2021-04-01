«Очень болезненная ничья». Экс-игрок сборной Украины — о матче с Казахстаном в отборе ЧМ-2022

Бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко поделился своим мнением по поводу прошедшего матча в Киеве с Казахстаном (1:1) в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Он считает, что после пропущенного мяча хозяева чуть упустили нить игры.

«Очень болезненная ничья, которая приравнивается к поражению. Мы полностью переигрывали казахов: 70 процентов владения мячом, 15 ударов в створ… Потеряли очень важные очки. Мы играли очень здорово, создавали моменты, действовали агрессивно, был комбинационный футбол. Но вот этот нелепый гол убил все наши надежды. После счета 1:1 мы перестали выигрывать единоборства, играть компактно, начались непонятные навесы, проиграли центр поля, что немаловажно. Мы чуть упустили нить игры после пропущенного мяча», — приводит его слова Footballua.tv.