«Хотел его забрать из “Тараза”». Украинский тренер заступился за Зайнутдинова и нашел объяснение ничьей в Киеве
Он назвал сильные стороны гостей.
Он назвал сильные стороны гостей.
Сборная Казахстана проявила максимальную самоотдачу в матче отбора ЧМ-2022 против Украины, считает
— Какое впечатление оставила игра?
— В принципе, Украина за последние годы добилась большого прогресса. Она попала в финальную часть чемпионата Европы, обыграла победителей Евро-2016 сборную Португалии (2:1), а также победила Испанию (1:0). На старте отбора ЧМ-2022 сыграла в Париже вничью с чемпионами мира.
Украина лучше играет с топовыми командами, чем с более слабыми соперниками. Скорее всего, это связано с психологией.
Если говорить по результату, то никто в Украине недоволен количеством набранных очков. Я считаю, что
Самоотдача сборной Казахстана была максимальной. Ребята организованно, самоотверженно и дисциплинированно играли. Я многих из них знаю по работе в казахстанских клубах.
Кроме того, в сборную вновь вернулся Талгат Байсуфинов. Я его знаю, как амбициозного тренера, который любит дисциплину, мотивацию, организацию.
Казахстан выжал максимум из того, что имел.
Я смотрел матч Казахстан — Франция. Ваша команда получает необходимый опыт, потому что противостоит рейтинговой команде — чемпиону мира. И Украина в рейтинге высока. Ребята увидели, что могут играть против футболиста «Манчестер Сити». Тот же Мужиков и Нургалиев поняли, что на равных можно бороться с Зинченко.
— В обеих сборных не было ряда лидеров, это сказалось на игре?
— Несколько игроков не могут помочь Казахстану. Исламхан
Я украинским СМИ говорил о том, что ряд игроков по разным причинам не в обойме команды Казахстана.
Украине
При этом игра не стала хуже, Украина нанесла 29 ударов по воротам, из которых девять пришлись в створ. Команда еще в первом тайме должна была закрывать игру. Трижды мог забивать Мораес. В пустые ворота не попал Кривцов, Зинченко пробил мимо дальней штанги. Еще у Яремчука были предпосылки для гола.
Во втором тайме Малиновский вывел один на один с вратарем Зубкова. Он был обязан реализовывать момент. К сожалению Украины — ничья, к счастью Казахстана — есть гол и один балл. Это хорошо для вас и не очень хорошо для Украины.
— В чем причина плохой реализации моментов у сборной Украины?
— В последних десяти матчах команда не забивала только в играх с Польшей и Испанией. Наша команда впервые столкнулась с такой чудовищной реализацией.
Нам не хватает потерянных очков, тем более, что французы оторвались. После жеребьевки многие понимали, что в группе чемпион мира, а значит все остальные будут бороться за второе место.
В игре с Францией команда показала, что готова конкурировать за верхнюю строчку.
Теперь нужно готовиться к Евро-2020. Кстати, один из соперников Украины Северная Македония обыграла Германию. Никто не найдет объяснения этому. Это футбол, не ищите в нем логику.
Отметим, что Грозный в разное время работал в Казахстане с такими клубами, как «Тобол», «Иртыш» и «Шахтер».
Следующие матчи отборочного цикла пройдут 1 сентября. В этот день сыграют Казахстан — Украина, Франция — Босния.
Алишер Абдулин