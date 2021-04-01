«Хотел его забрать из “Тараза”». Украинский тренер заступился за Зайнутдинова и нашел объяснение ничьей в Киеве

Сборная Казахстана проявила максимальную самоотдачу в матче отбора ЧМ-2022 против Украины, считает экс-наставник клубов КПЛ Вячеслав Грозный. В интервью корреспонденту Vesti.kz украинский специалист предположил, за счет каких факторов сложился ничейный результат в Киеве и заступился за Бахтиера Зайнутдинова.

— Какое впечатление оставила игра?

— В принципе, Украина за последние годы добилась большого прогресса. Она попала в финальную часть чемпионата Европы, обыграла победителей Евро-2016 сборную Португалии (2:1), а также победила Испанию (1:0). На старте отбора ЧМ-2022 сыграла в Париже вничью с чемпионами мира.

Украина лучше играет с топовыми командами, чем с более слабыми соперниками. Скорее всего, это связано с психологией.

Если говорить по результату, то никто в Украине недоволен количеством набранных очков. Я считаю, что из-за ничьих с Финляндией и Казахстаном мы недобрали четыре балла. Не реализовали свои моменты.

Футбол ЧМ-2022. Отборочные. Европа Группа D, 31.03.2021, 21:45 Украина 1 Казахстан 1

Самоотдача сборной Казахстана была максимальной. Ребята организованно, самоотверженно и дисциплинированно играли. Я многих из них знаю по работе в казахстанских клубах.

Кроме того, в сборную вновь вернулся Талгат Байсуфинов. Я его знаю, как амбициозного тренера, который любит дисциплину, мотивацию, организацию.

Казахстан выжал максимум из того, что имел.

Я смотрел матч Казахстан — Франция. Ваша команда получает необходимый опыт, потому что противостоит рейтинговой команде — чемпиону мира. И Украина в рейтинге высока. Ребята увидели, что могут играть против футболиста «Манчестер Сити». Тот же Мужиков и Нургалиев поняли, что на равных можно бороться с Зинченко.

— В обеих сборных не было ряда лидеров, это сказалось на игре?

— Несколько игроков не могут помочь Казахстану. Исламхан из-за дисквалификации, а Зайнутдинов из-за травмы. Бахтиер очень хотел играть за сборную и те, кто утверждают об обратном, говорят неправду. Он хороший и серьезный, патриот своей страны. Я в свое время хотел его в «Иртыш» из «Тараза» забрать.

Я украинским СМИ говорил о том, что ряд игроков по разным причинам не в обойме команды Казахстана.

Украине из-за травм не смогли помочь Андрей Ярмоленко («Вест Хэм»), Виктор Цыганков и Артем Беседин — оба из киевского «Динамо» и Евгений Коноплянка из «Шахтера». Как видите, проблемы были у обеих команд.

При этом игра не стала хуже, Украина нанесла 29 ударов по воротам, из которых девять пришлись в створ. Команда еще в первом тайме должна была закрывать игру. Трижды мог забивать Мораес. В пустые ворота не попал Кривцов, Зинченко пробил мимо дальней штанги. Еще у Яремчука были предпосылки для гола.

Во втором тайме Малиновский вывел один на один с вратарем Зубкова. Он был обязан реализовывать момент. К сожалению Украины — ничья, к счастью Казахстана — есть гол и один балл. Это хорошо для вас и не очень хорошо для Украины.

— В чем причина плохой реализации моментов у сборной Украины?

— В последних десяти матчах команда не забивала только в играх с Польшей и Испанией. Наша команда впервые столкнулась с такой чудовищной реализацией.

Во-первых, было три игры подряд. Во-вторых, не было болельщиков. Для нас они очень важны. Благодаря им команда вытягивала матчи с Португалией, Испанией, громила во Львове Сербию (5:0). Наверное, при зрителях Украина проиграла бы в Париже, но и скорее всего обыграла бы и Финляндию, и Казахстан.

Нам не хватает потерянных очков, тем более, что французы оторвались. После жеребьевки многие понимали, что в группе чемпион мира, а значит все остальные будут бороться за второе место.

В игре с Францией команда показала, что готова конкурировать за верхнюю строчку.

Теперь нужно готовиться к Евро-2020. Кстати, один из соперников Украины Северная Македония обыграла Германию. Никто не найдет объяснения этому. Это футбол, не ищите в нем логику.

Отметим, что Грозный в разное время работал в Казахстане с такими клубами, как «Тобол», «Иртыш» и «Шахтер».

Следующие матчи отборочного цикла пройдут 1 сентября. В этот день сыграют Казахстан — Украина, Франция — Босния.